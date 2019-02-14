Футбол

Гол Асенсио принес «Реалу» победу над «Аяксом» в Лиге чемпионовSport24.ru вчера в 16:58

Аякс — Реал
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Хаким Зиеш
53′
59′
Карим Бензема
61′
Гарет Бэйл
Лукас Васкес Иглесиас
69′
Серхио Регилон
Лассе Шёне
Каспер Дольберг
73′
73′
Карим Бензема
Марко Асенсио
Хаким Зиеш
75′
81′
Винисиус Жуниор
Мариано Диас
83′
Лукас Васкес Иглесиас
87′
Марко Асенсио
89′
Серхио Рамос
Мадридский «Реал» на выезде обыграл «Аякс» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба. В составе победителей голами отметились Карим Бензема и Марко Асенсио, единственный гол голландской команды на свой счет записал Хаким Зиеш.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дракслер: «Мы в ПСЖ очень рады тому, что Погба не будет в ответной игре»

Soccer.ruвчера в 23:50

Победы «Реала» и «Тоттенхэма», первый VAR в ЛЧ, «Интер» отобрал у Икарди капитанскую повязку и другие новости утра

Sports.ruвчера в 23:27

«Реал» не фаворит Лиги чемпионов? Год назад было то же самое

Советский спортвчера в 05:30

«Реал» добился победы в матче с «Аяксом» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Матч ТВвчера в 16:56

«Аякс» — «Реал» — 1:2, 13 февраля 2019: обзор матча Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 17:40

Реал-ьный ВАР!

Спорт-Экспрессвчера в 17:10

«Аякс» — «Реал» — 1:2. Видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 18:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
Происшествия

Хлопок газа произошёл в жилом доме в Красноярске

Обновлено в 10:12
Политика

Названо настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Расследовательская группа не уточняет, какую роль Сергеев играл отравлении.
Обновлено в 12:01
Общество

«ВКонтакте» произошёл массовый взлом профилей и сообществ

На страницах пользователей и сообществ «ВКонтакте», включая официальные группы социальной сети, вечером 14 февраля распространились сообщения о якобы планах компании начать внедрение рекламы в личной переписке пользователей.
Обновлено в 12:45
Футбол

Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»

Находящийся в «Бутырке» игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев сыграл в футбол в следственном изоляторе, спортсмен принял участие в матче двух сборных арестантов московского СИЗО.
Обновлено в 07:54
Культура

Умер народный артист России Сергей Захаров

Умер эстрадный певец, актер и народный артист России Сергей Захаров, ему было 68 лет.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Актера Ланового не пустили на борт «Победы»

Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс "Победы" в Ростов-на-Дону, сообщает "Москва 24".
Обновлено в 07:14
Политика

Совет депутатов Видного снял с должности председателя Грудинина

Совет депутатов подмосковного Видного на заседании в четверг, 14 февраля, снял с должности своего председателя Павла Грудинина.
Обновлено в 12:09
Происшествия

В здании российского МИД нашли труп

На 19-м этаже здания МИД России в Москве обнаружено тело 68-летнего дипломата Олега Кривова.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Два самолета столкнулись во Внуково

Самолеты авиакомпаний Аzиr Air и "Россия" столкнулись в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 08:41
Политика

Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ

Владимир Путин внес в Госдуму проект закона по ужесточению уголовной ответственности за создание ОПГ и участие в ней, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:14
Футбол

«Монако» уволил Вадима Васильева с поста вице-президента

«Монако» на свое официальном сайте объявил об отставке Дмитрия Васильева с поста вице-президента клуба.
Обновлено в 12:10
Политика

Медведев назвал новый пакет санкций против России шизоидной историей

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал новый пакет санкций против России шизоидной историей.
Обновлено в 11:05
Футбол

ВФСО «Динамо» одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБ

Обновлено в 09:11
Экономика

Число бедных россиян выросло почти на 4 млн человек за пять лет

«В 1999 году абсолютный показатель числа россиян, находящихся за чертой бедности, составлял 41,6 млн (28,4%)», — рассказала политик на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Спасенного в Магнитогорске Ваню Фокина выписали из больницы

Обновлено в 02:51
Спорт

Щербакова завоевала золото на Юношеском олимпийском фестивале

Обновлено в 11:02
Здоровье

В России отзывают из обращения препарат от кашля «Эреспал»

Французский лекарственный препарат "Эреспал" отзывается из обращения в России, поскольку содержащийся в нем фенспирид может повлиять на здоровье сердца.
Обновлено в 12:23
Политика

Аресту Арашуковых предшествовал доклад генерала Матовникова в Кремль

«Матовников вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым передали эти материалы начальнику контрольного управления Кремля Дмитрию Шалькову, а тот показал их президенту», — добавил источник.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Тело солдата-срочника с пакетом на голове нашли на полигоне под Воронежем

Тело 19-летнего солдата-срочника, призванного из Краснодарского края осенью 2018 года, нашли в палатке на полигоне Погоново в Хохольском районе Воронежской области.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Бизнес-джет арестованного Зиявудина Магомедова выставлен на продажу

По словам источника Forbes на рынке бизнес-авиации, речь шла о самолете Gulfstream G650 с бортовым номером 9H-DTY, который был зарегистрирован на компанию Elit'Avia Malta Ltd. О том, что этот борт принадлежал именно Магомедову, журналу подтверждает и один из авиа-брокеров.
Обновлено в 09:33
Политика

Сенаторы США готовят новые масштабные санкции против РФ

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США в среду представят законопроект, нацеленный на наказание России за вмешательство в выборы в США и за ее агрессию на Украине путем введения санкций против ее банковского, энергетического секторов и внешнего долга, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 14:43
Политика

Климкин сравнил шансы россиян и марсиан стать наблюдателями на Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у марсиан больше шансов присутствовать на президентских выборах в стране, чем у российских наблюдателей.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Под Орлом в пожаре погибла мать и двое детей

На место из Орла выехала оперативная группа по расследованию пожаров, и психолог.
Обновлено в 11:42
Политика

Эрдоган сомневается в выводе войск США из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что есть основания сомневаться в выводе американских войск из Сирии.
Обновлено в 10:35
Энергетика

Козак исключил снижение цен на бензин в России

Рыночные механизмы не предполагают возможности снижения цен на бензин в России.
Обновлено в 08:25
Футбол

Краснодар — Байер 0:0 (1-й тайм)

Полузащитники Шарль Каборе и Вандерсон выйдет на поле с первых минут в составе футбольного клуба "Краснодар" на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с немецким "Байером", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Советника главы Минэкономразвития арестовали по делу о взяточничестве

Басманный суд Москвы арестовал советника министра экономического развития Павла Пущина по делу о взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:47
Политика

В ООН создана группа противодействия вмешательству в дела Венесуэлы

В Организации Объединённых Наций ряд стран — членов создали специальную группу по противодействию вмешательству во внутренние дела суверенных стран, в том числе во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 12:39
Происшествия

Utair вынудила женщину выкупить 11 мест для двух детей-инвалидов

Обновлено в 02:03
Происшествия

ТАСС: Рауф Арашуков заказал два убийства за 1,5 млн рублей

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, наемным убийцам было передано 1,5 млн руб. "В ходе допроса летом прошлого года посредник между исполнителями и заказчиком Рустам Копсергенов заявил, что Рауф заплатил за нападение на Шебзухова 500 тыс. руб.", — рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 09:51
ещё по теме
Главное