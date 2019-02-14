Футбол

«Реал» при помощи VAR обыграл «Аякс» в Лиге чемпионовВести.Ru вчера в 16:57

Аякс — Реал
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Хаким Зиеш
53′
59′
Карим Бензема
61′
Гарет Бэйл
Лукас Васкес Иглесиас
69′
Серхио Регилон
Лассе Шёне
Каспер Дольберг
73′
73′
Карим Бензема
Марко Асенсио
Хаким Зиеш
75′
81′
Винисиус Жуниор
Мариано Диас
83′
Лукас Васкес Иглесиас
87′
Марко Асенсио
89′
Серхио Рамос
В футбольной Лиге чемпионов продолжаются первые матчи стадии 1/8 финала. Мадридский "Реал" на выезде играл с амстердамским "Аяксом" и одержал победу со счетом 2:1. Формально счет открыли хозяева.
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