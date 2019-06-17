«Реал» презентует Родриго 18 июняSoccer.ru 07:01

"Реал" объявил, что презентация 18-летнего полузащитника Родриго намечена на час дня 18 июня.

Общество Собянин рассказал о программе помощи семьям с низким доходом На базе специализированного центра "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского реализуют экспериментальную программу повышения доходов малоимущих семей с детьми.

Политика Бабича назначили замминистра экономического развития Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.

Происшествия Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Здоровье Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам «В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.

Экономика В России возобновился рост числа банкротств компаний Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.

Культура Госпитализирован актер и режиссер Александр Калягин Художественный руководитель театра «Et Cetera», режиссер и актер Александр Калягин, доставлен утром в понедельник в одну из московских больниц, сообщает 17 июня Пятый канал.

Политика Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк рассказал, что уехал из республики ради безопасности семьи.

Шоу-бизнес Сын Алибасова рассказал, когда к отцу может вернуться память Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей, которые в субботу диагностировали положительные результаты после полного обследования организма.

Футбол Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках» Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.

Происшествия РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.

Происшествия Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.

Шоу-бизнес Отдых в Турции: 51-летняя Кабо продемонстрировала стройную фигуру На фото знаменитость лежит на диване в черном бикини, подчеркивающем ее стройную фигуру.

Происшествия Голунов рассказал о деталях своего задержания Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.

Экономика «Кранэкс» и телекомпания «Барс» отбиваются от Следственного комитета После обысков на «Кранэксе», владелец промышленной группы и телекомпании «Барс» Юрий Токаев, очевидно, начал информационную войну со Следственным комитетом.

Политика Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.

Общество На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов» В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Авто Новое поколение Toyota Land Cruiser лишится моторов V8 Новая генерация внедорожника Toyota Land Cruiser может лишиться традиционных атмосферных моторов V8.

Происшествия Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ставропольском крае Двое пострадавших в ДТП с легковым автомобилем и микроавтобусом на Ставрополье находятся в реанимации в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, семеро - в состоянии средней тяжести, один человек получил помощь амбулаторно, сообщил РИА Новости представитель минздрава Ставропольского края.

Происшествия Екатеринбургские лингвисты разрешили называть полицейских «мусорами» Оценить высказывания подозреваемого в адрес сотрудника полиции попросили экспертов-лингвистов.

Шоу-бизнес Алла Пугачева приобрела участок на Кузьминском кладбище В детстве родственники были очень близки, поэтому певица предпочла приобрести участок для собственной могилы рядом с захоронением брата.

Политика ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.

Баскетбол Семен Антонов продлил контракт с ЦСКА на два года Форвард Семен Антонов заключил новый контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА, сообщается на официальном сайте команды.

Шоу-бизнес Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.

Кино Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык» Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина «Бык» режиссёра Бориса Акопова.