Футбол

«Реал» презентует Родриго 18 июняSoccer.ru 07:01

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"Реал" объявил, что презентация 18-летнего полузащитника Родриго намечена на час дня 18 июня.
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«Реал» сообщил дату презентации Родриго

Sport24.ru06:27

«Реал» презентует Родриго 18 июня

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«Реал» во вторник представит 18-летнего новичка Родриго

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«Реал» во вторник представит 18-летнего новичка Родриго

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Презентация Родриго Гоиса в «Реале» пройдет 18 июня

Bobsoccer06:05

Презентация Родригу в «Реале» состоится 18 июня

Спорт-Экспресс06:05
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