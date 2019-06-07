«Реал» презентовал новую домашнюю формуБомбардир.ру 05:17

«Реал» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20. Форма выполнена в классическом белом цвете. Логотипы спонсоров и полоски на рукавах – золотые.

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Энергетика Соединённым Штатам предрекли скорое лидерство по экспорту СПГ США могут стать крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в течение пяти лет, опередив Катар.

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Общество Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.

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