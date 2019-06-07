Футбол
«Реал» презентовал новую домашнюю формуБомбардир.ру 05:17
«Реал» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20. Форма выполнена в классическом белом цвете. Логотипы спонсоров и полоски на рукавах – золотые.
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Транспорт
В российских поездах появятся четыре класса обслуживания
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) в 2020 году планирует ввести четыре класса обслуживания: бюджет, эконом, комфорт и бизнес, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ заместитель генерального директора ФПК Марина Жегулина.
Обновлено в 05:00
Экономика
Силуанов назвал жизнь в кредит абсолютно нормальной
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов считает жизнь в кредит «абсолютно нормальной».
Обновлено в 05:29
Политика
Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа
О новом расследовании дела ЮКОСа ранее сообщал НТВ со ссылкой на советника генпрокурора Салавата Каримова.
Обновлено в 05:34
Общество
Тысячи россиян смогут получить более высокие пенсии
Госдума рассматривает законопроект, упрощающий процедуру подтверждения советских зарплат при назначении страховых пенсий.
Обновлено вчера в 18:59
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Авто
«Авилон» присоединился к сети Peugeot-Citroen
Портфель ГК «Авилон» пополнился новыми марками. Компания открыла дилерский центр Peugeot и Citroen.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Корреспондент «Медузы» задержан в Москве
Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Самарской области в ДТП погибли три человека
Обновлено в 01:38
Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Общество
Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства
Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:18
Общество
Большинство россиян не хотят самостоятельно копить на пенсию
Напомним, что в Госдуме вскоре будет рассмотрен законопроект, который позволит клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) получать выплаты пенсий по прежним возрастным критериям.
Обновлено в 04:21
Политика
Кремль ответил на призыв Лондона «изменить поведение»
Москва не собирается менять поведение по отношению к Лондону и хочет взаимовыгодных отношений.
Обновлено в 04:31
Игры
Google Stadia запустят в ноябре
Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect.
Обновлено вчера в 13:10
Армия и оружие
Подлодки ТОФ провели «торпедную дуэль» в Японском море
Дизельные подводные субмарины Приморской флотилии Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений разыграли дуэль с применением торпед.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины
В городском округе Лыткарино Московской области четырехклассница забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 02:42
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено вчера в 07:52
Армия и оружие
Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Боевики «Азова» попытались прорваться в ДНР, сообщили в республике
Украинские военные попытались прорваться через позиции ополченцев на горловском направлении, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
Обновлено в 04:58
Общество
В Сургуте чиновников перевели на школьное питание
Напомним, идея о переходе к школьному питанию возникла у мэра Сургута Вадима Шувалова после того, как родители учащихся стали выкладывать в соцсети «ВКонтакте» фотографии обедов в образовательных учреждениях города.
Обновлено в 05:10
Футбол
«Ливерпуль» представил гостевую форму на новый сезон
Обновлено в 04:28
Культура
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода
Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08
Наука
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Обновлено вчера в 04:14
Происшествия
Под Калугой трое рабочих утонули в навозе
В Калужской области рабочие погибли, провалившись в емкости для переработки навоза.
Обновлено в 05:30
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 09:52
Кино
«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай
Обновлено вчера в 20:37
Авто
Mercedes-AMG представил самый мощный мотор
Немецкий автомобильный бренд Mercedes-AMG объявил о выпуске более усовершенствованного силового агрегата, мощность которого составила 416 л.с. Известно, что продвинутый 4-цилиндровый двигатель в последующем будет использоваться на современных версиях автомобилей A45, CLA 45 и GLB 45, которые предложат в скором времени.
Обновлено в 04:26
Общество
ФСБ потребовала от «Яндекса» ключи от шифрования
«Совершенно секретно»: Федеральная служба безопасности затребовала у «Яндекса» передать ей ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено 04 июня в 07:04