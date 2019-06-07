«Реал» презентовал новую домашнюю формуБомбардир.ру 05:17

«Реал» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20. Форма выполнена в классическом белом цвете. Логотипы спонсоров и полоски на рукавах – золотые.

Спорт день за днем

Транспорт В российских поездах появятся четыре класса обслуживания "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) в 2020 году планирует ввести четыре класса обслуживания: бюджет, эконом, комфорт и бизнес, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ заместитель генерального директора ФПК Марина Жегулина.

Экономика Силуанов назвал жизнь в кредит абсолютно нормальной Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов считает жизнь в кредит «абсолютно нормальной».

Политика Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа О новом расследовании дела ЮКОСа ранее сообщал НТВ со ссылкой на советника генпрокурора Салавата Каримова.

Общество Тысячи россиян смогут получить более высокие пенсии Госдума рассматривает законопроект, упрощающий процедуру подтверждения советских зарплат при назначении страховых пенсий.

Экономика Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.

Авто «Авилон» присоединился к сети Peugeot-Citroen Портфель ГК «Авилон» пополнился новыми марками. Компания открыла дилерский центр Peugeot и Citroen.

Происшествия Корреспондент «Медузы» задержан в Москве Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.

Экономика Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.

Общество Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.

Общество Большинство россиян не хотят самостоятельно копить на пенсию Напомним, что в Госдуме вскоре будет рассмотрен законопроект, который позволит клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) получать выплаты пенсий по прежним возрастным критериям.

Политика Кремль ответил на призыв Лондона «изменить поведение» Москва не собирается менять поведение по отношению к Лондону и хочет взаимовыгодных отношений.

Игры Google Stadia запустят в ноябре Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect.

Армия и оружие Подлодки ТОФ провели «торпедную дуэль» в Японском море Дизельные подводные субмарины Приморской флотилии Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений разыграли дуэль с применением торпед.

Происшествия В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины В городском округе Лыткарино Московской области четырехклассница забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.

Здоровье В Роскачестве назвали пять опасных напитков Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.

Армия и оружие Боевики «Азова» попытались прорваться в ДНР, сообщили в республике Украинские военные попытались прорваться через позиции ополченцев на горловском направлении, сообщил представитель Народной милиции ДНР.

Общество В Сургуте чиновников перевели на школьное питание Напомним, идея о переходе к школьному питанию возникла у мэра Сургута Вадима Шувалова после того, как родители учащихся стали выкладывать в соцсети «ВКонтакте» фотографии обедов в образовательных учреждениях города.

Происшествия Под Калугой трое рабочих утонули в навозе В Калужской области рабочие погибли, провалившись в емкости для переработки навоза.

Общество Бари Алибасов находится в медикаментозном сне Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.

Авто Mercedes-AMG представил самый мощный мотор Немецкий автомобильный бренд Mercedes-AMG объявил о выпуске более усовершенствованного силового агрегата, мощность которого составила 416 л.с. Известно, что продвинутый 4-цилиндровый двигатель в последующем будет использоваться на современных версиях автомобилей A45, CLA 45 и GLB 45, которые предложат в скором времени.