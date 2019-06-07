Футбол

«Реал» презентовал новую домашнюю формуБомбардир.ру 05:17

«Реал» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20. Форма выполнена в классическом белом цвете. Логотипы спонсоров и полоски на рукавах – золотые.
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«Реал» представил форму на сезон-2019/20, на ней золотые вставки

Чемпионат04:26

«Реал» представил новую домашнюю форму

Евро-футбол.ру05:03

«Реал» представил форму на сезон-2019/20

Sport24.ru04:57

«Реал» показал форму на сезон-2019/20

Матч ТВ04:38

«Реал» презентовал новую форму с золотыми вставками (фото, видео)

Советский спорт06:05

«Реал» представил первый комплект формы на сезон-2019/20

Спорт-Экспресс04:05

«Реал» представил игровую форму на сезон-19/20 – с золотым нанесением. В презентации участвовали Бэйл и Навас

Sports.ru04:46
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Транспорт

В российских поездах появятся четыре класса обслуживания

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) в 2020 году планирует ввести четыре класса обслуживания: бюджет, эконом, комфорт и бизнес, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ заместитель генерального директора ФПК Марина Жегулина.
Обновлено в 05:00
Экономика

Силуанов назвал жизнь в кредит абсолютно нормальной

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов считает жизнь в кредит «абсолютно нормальной».
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Швеции в результате взрыва в доме пострадали 25 человек

Обновлено в 06:10
Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
Политика

Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа

О новом расследовании дела ЮКОСа ранее сообщал НТВ со ссылкой на советника генпрокурора Салавата Каримова.
Обновлено в 05:34
Общество

Тысячи россиян смогут получить более высокие пенсии

Госдума рассматривает законопроект, упрощающий процедуру подтверждения советских зарплат при назначении страховых пенсий.
Обновлено вчера в 18:59
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Авто

«Авилон» присоединился к сети Peugeot-Citroen

Портфель ГК «Авилон» пополнился новыми марками. Компания открыла дилерский центр Peugeot и Citroen.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Корреспондент «Медузы» задержан в Москве

Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Самарской области в ДТП погибли три человека

Обновлено в 01:38
Экономика

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Общество

Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства

Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:18
Общество

Большинство россиян не хотят самостоятельно копить на пенсию

Напомним, что в Госдуме вскоре будет рассмотрен законопроект, который позволит клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) получать выплаты пенсий по прежним возрастным критериям.
Обновлено в 04:21
Политика

Кремль ответил на призыв Лондона «изменить поведение»

Москва не собирается менять поведение по отношению к Лондону и хочет взаимовыгодных отношений.
Обновлено в 04:31
Игры

Google Stadia запустят в ноябре

Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect.
Обновлено вчера в 13:10
Армия и оружие

Подлодки ТОФ провели «торпедную дуэль» в Японском море

Дизельные подводные субмарины Приморской флотилии Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений разыграли дуэль с применением торпед.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины

В городском округе Лыткарино Московской области четырехклассница забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 02:42
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено вчера в 07:52
Армия и оружие

Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

Обновлено в 04:43
Армия и оружие

Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*

Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Боевики «Азова» попытались прорваться в ДНР, сообщили в республике

Украинские военные попытались прорваться через позиции ополченцев на горловском направлении, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
Обновлено в 04:58
Общество

В Сургуте чиновников перевели на школьное питание

Напомним, идея о переходе к школьному питанию возникла у мэра Сургута Вадима Шувалова после того, как родители учащихся стали выкладывать в соцсети «ВКонтакте» фотографии обедов в образовательных учреждениях города.
Обновлено в 05:10
Футбол

«Ливерпуль» представил гостевую форму на новый сезон

Обновлено в 04:28
Культура

«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода

Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08
Наука

ФБР рассекретило досье на снежного человека

Обновлено вчера в 04:14
Происшествия

Под Калугой трое рабочих утонули в навозе

В Калужской области рабочие погибли, провалившись в емкости для переработки навоза.
Обновлено в 05:30
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 09:52
Кино

«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай

Обновлено вчера в 20:37
Авто

Mercedes-AMG представил самый мощный мотор

Немецкий автомобильный бренд Mercedes-AMG объявил о выпуске более усовершенствованного силового агрегата, мощность которого составила 416 л.с. Известно, что продвинутый 4-цилиндровый двигатель в последующем будет использоваться на современных версиях автомобилей A45, CLA 45 и GLB 45, которые предложат в скором времени.
Обновлено в 04:26
Общество

ФСБ потребовала от «Яндекса» ключи от шифрования

«Совершенно секретно»: Федеральная служба безопасности затребовала у «Яндекса» передать ей ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено 04 июня в 07:04
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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