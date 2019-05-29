Футбол

«Реал» претендует на защитника «Аякса» де ЛигтаГазета.Ru вчера в 16:28

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Мадридский "Реал" включился в борьбу за защитника голландского "Аякса" Матейса де Лигта, сообщает El Mundo Deportivo. Как информирует источник, "Реал" захочет приобрести 19-летнего футболиста в том случае, если испанский клуб покинет защитник и капитан Серхио Рамос, который уже выразил желание уйти.
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«Реал» претендует на защитника «Аякса» де Лигта

Газета.Ruвчера в 16:28

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Евро-футбол.ру27 мая в 17:22
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