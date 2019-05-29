Футбол
«Реал» претендует на защитника «Аякса» де ЛигтаГазета.Ru вчера в 16:28
Мадридский "Реал" включился в борьбу за защитника голландского "Аякса" Матейса де Лигта, сообщает El Mundo Deportivo. Как информирует источник, "Реал" захочет приобрести 19-летнего футболиста в том случае, если испанский клуб покинет защитник и капитан Серхио Рамос, который уже выразил желание уйти.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:00, Ашберн
Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Здоровье
Минздрав РТ планирует сократить число курящих среди взрослых до 25 процентов к 2020 году
В Татарстане Минздрав РТ планирует снизить процент курящих людей среди взрослого населения республики с 33 до 25 процентов.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Эффектное фото иранского Т-72С в Ираке появилось в Сети
В Сети появилось эффектное фото одной из таких машин, сделанных, по всей видимости, командиром танка непосредственно на поле боя.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Благодаря мотивации мужа Елена Борщева похудела на 9 килограмм
Экс-участница Comedy Woman Елена Борщева в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" рассказала о своих тренировках под руководством супруга Валерия Юшкевича, который является фитнес-тренером.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Погибшей на ЕГЭ школьнице советовали не сдавать экзамен
Выпускнице, скончавшейся на едином государственном экзамене по математике в Чебоксарах, настоятельно советовали не сдавать ЕГЭ.
Обновлено вчера в 10:16
Общество
Сбой в работе оператора Tele2 устранили
30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector.
Обновлено в 06:06
Экономика
Счетная палата нашла у Роскосмоса нарушения на 50 млрд рублей
Счетная палата проинформировала о том, что во время проверок в Роскомосе за прошлый год были выявлены нарушения, объем которых составляет примерно 50 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:33
Игры
Вышел дебютный трейлер ремастера Ghostbusters: The Video Game
Слухи о существовании ремастера классической Ghostbusters: The Video Game наконец-то подтвердились: Sony официально анонсировала игру, опубликовав дебютный трейлер Ghostbusters: The Video Game Remastered.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром
Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Общество
В Китае обнаружили кладбище времен бронзового века
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых
88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Башкирии разыскивается кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
36-летняя Луиза Хайруллина вынесла 23 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в Салавате и скрылась.
Обновлено 28 мая в 18:09
Общество
Фонтан в Калининграде забил струями зеленого антифриза
В ближайшее время вода будет слита, и фонтан заработает в прежнем режиме.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82
Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
Обновлено в 06:45
Происшествия
Задержан глава московского отдела СК на воздушном и водном транспорте
Следственный комитет сообщил о задержании руководителя московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров полиции по подозрению во взяточничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 05:28
Политика
Госдума обсудит средства сдерживания для авиадебоширов
Предполагалось, что Госдума обсудит законопроект в первом чтении 21 мая, однако у парламентариев не хватило времени на дискуссию.
Обновлено 27 мая в 17:07
Экономика
Правительство ввело балльную систему локализации в автопроме
Правительство РФ утвердило введение балльной системы локализации автопрома, следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина.
Обновлено в 04:25
Политика
Путин внес в Думу законопроект о приостановлении действия ДРСМД
Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 04:25
Общество
В Подмосковье утвердили правила организации платных парковок
В Подмосковье утвердили правила организации платных парковок в регионе.
Обновлено в 05:43
Общество
Необходимый для прибавки к зарплате навык назвали эксперты
Эксперты НИУ ВШЭ выяснили, какой навык необходим для получения прибавки к зарплате в России.
Обновлено в 02:52
Политика
В Кремле обеспокоены сообщениями о снижении доходов россиян
Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян.
Обновлено в 05:46
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 11-летний Адам принял участие в съемках популярного турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".
Обновлено в 07:34