Футбол
«Реал» представил третий комплект формы бирюзового цветаSport24.ru 04:47
Мадридский «Реал» официально представил третий комплект формы на сезон-2019/20. Новая форма клуб выполнена в бирюзовом цвете.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 06:25, Вашингтон
Политика
Партия Зеленского заберет все посты в правительстве Украины
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что «Слуга народа» заберет все министерские портфели себе.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о гибели троих россиян из ЧВК «Щит» в Сирии
Первые потери понесла российская ЧВК, известная как «Щит»: в Сирии погибли трое россиян. Об этом сообщает «Новая газета».
Обновлено в 05:54
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Гаджеты
OPPO показала передовой экран Waterfall для смартфонов
Обновлено в 02:22
Происшествия
Личный врач Навального заявила о возможном отравлении оппозиционера
Личный врач главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева заявила, что приступ острой аллергии господина Навального могли спровоцировать «неопределенные химические вещества».
Обновлено вчера в 18:22
Общество
Меган Маркл стала редактором Vogue
Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала Vogue.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
В США назвали первого покупателя российских ракетных систем С-500
В США предположили, что ведущим покупателем российской ракетной системы С-500, запущенной в производство в нынешнем году, станет Китай.
Обновлено в 05:20
Авто
Что стоит знать о новом поколении спортивного купе Corvette Stingray?
Как показывает видеоролик, сенсорные панели, открывающие двери, теперь имеют новую улучшенную форму, которая упрощает управление ими по сравнению с уже прошлым поколением спорткара, которое было известно под индексом C7.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что находящиеся в Сирии американцы «разграбляют принадлежащие законному правительству страны нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье», сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 05:42
Политика
Пушков прокомментировал протест Украины из-за визита Медведева в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил в своем Twitter реакцию украинского МИД на поездку главы правительства РФ Дмитрия Медведева в Крым.
Обновлено вчера в 16:59
Транспорт
В Мурманск пойдут двухэтажные вагоны
Как сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области врио губернатора Андрей Чибис, в 2020 году на мурманских поездах будут курсировать 48 двухэтажных вагонов.
Обновлено в 04:41
Экономика
В России запретят анонимно пополнять кошелек QIWI и «Яндекс.Деньги»
Электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие аналогичные системы нельзя будет пополнить анонимно наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов — для этого необходимо будет пользоваться банковским счетом.
Обновлено вчера в 18:21
Политика
Команда Зеленского отказалась возобновлять поставки воды в Крым
Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что позиция предыдущих украинских властей по непоставкам воды на полуостров является «правильной и верной».
Обновлено в 03:06
Происшествия
В Иркутской области эвакуировали более тысячи человек
Более тысячи человек эвакуировано в Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено вчера в 21:46
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Политика
Названы все претенденты на пост премьер-министра Украины
На пост премьер-министра Украины претендуют шесть человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:09
Технологии
Стандарт для «умных» счётчиков ЖКХ разработали в РФ
Разработанный Центром стандарт OpenUNB позволит легко объединять «умные» счётчики в единую систему.
Обновлено в 06:11
Общество
Из-за жары женщина вышла на прогулку голой
Из-за аномальной жары жительница Лондона вышла на улицу без одежды.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено 27 июля в 12:04
Общество
AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины
Как сообщили "РГ" в российском представительстве AliExpress, начинается тестирование нового проекта по взаимодействию с небольшими региональными сетями и магазинами.
Обновлено в 03:37
Технологии
Спутниковый интернет OneWeb снова не пустили в РФ
Как пишет газета «Коммерсантъ», комиссия отказала в выделении частот для работы в России.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Заместитель начальника управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что украинские бойцы подразделений морской пехоты устроили бунт и требовали улучшить материальное обеспечение личного состава.
Обновлено в 04:52
Музыка
Медведев поздравил Крутого с днём рождения
Композитор Игорь Крутой создал уникальный творческий стиль и стал автором многих популярных песен, которые завоевали сердца миллионов людей.
Обновлено в 03:54
Игры
Bully 2 может выйти осенью 2020 года
Сиквел Bully может выйти осенью 2020 года.
Обновлено вчера в 16:55
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Двоих петербуржцев осудили на 4 года за самосуд над школьником
Двое мужчин, знакомых матери школьника, били подростка металлической пряжкой, пытали электрическим током и затушили о голову ребенка сигарету.
Обновлено в 05:59
Автоспорт
Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso
Российский гонщик Даниил Квят завоевал для итальянской команды «Формулы-1» Toro Rosso второй подиум в её истории.
Обновлено вчера в 12:13
Шоу-бизнес
Лопырева рассказала, какое качество особенно ценит в Булатове
Модель Виктория Лопырева призналась, что особенно обожает в своем возлюбленном бизнесмене Игоре Булатове его чувство юмора.
Обновлено вчера в 22:53
Финансы
Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,44 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 63,44 рубля.
Обновлено в 03:05