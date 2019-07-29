Футбол

«Реал» представил третий комплект формы бирюзового цветаSport24.ru 04:47

Мадридский «Реал» официально представил третий комплект формы на сезон-2019/20. Новая форма клуб выполнена в бирюзовом цвете.
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«Реал» представил третий комплект формы бирюзового цвета

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