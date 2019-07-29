Футбол
«Реал» представил третий комплект формы бирюзового цветаSport24.ru 04:47
Мадридский «Реал» официально представил третий комплект формы на сезон-2019/20. Новая форма клуба выполнена в бирюзовом цвете.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:32, Вашингтон
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Происшествия
Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло
Стекло на новом пешеходном мосту в Киеве снова пошло трещинами. Об этом сообщает издание «Информатор» в понедельник, 29 июля.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн га
Обновлено в 06:24
Происшествия
Илью Яшина арестовали на 10 суток
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Финансы
Китай за девять лет удвоил долю недолларовых активов в валютных резервах
Если в 2005 году доля долларовых активов составляла 79%, то через девять лет она сократилась до 58%.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Общество
МИД предупредил россиян об активности вулкана Этна в Италии
Обновлено в 07:43
Технологии
«Яндекс.Дзен» начал показывать аудиторию каналов
Новый инструмент не показывает таких деталей об аудитории, как география использования, пол и возраст.
Обновлено в 07:20
Политика
ЦИК получил три жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму
Три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы на решение об отказе в регистрации поступили в Центризбирком России.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Милана Кержакова встречается с 19-летним хоккеистом
Три месяца назад 25-летняя жена футболиста Александра Кержакова поставила официальную точку в отношениях с мужем.
Обновлено в 03:00
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне вновь превысил критическую отметку
Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна на 16 часов местного времен составил 804 сантиметра, прибавив за два часа двенадцать сантиметров.
Обновлено в 05:50
Экономика
В России запретят анонимные электронные платежи
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Футбол
Кагава продолжит карьеру в «Сельте»
«Сельта» близка к приобретению полузащитника дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагавы, утверждает Bild.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:39
Политика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев призвал ускорить работу по реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:22
Политика
Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске
Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Прикинувшийся врачом экономист делал нелегальные аборты в Москве
В Росздравнадзоре проинформировали о закрытии клиники, в которых экономист, выдававший себя за врача, делал аборты на поздних сроках беременности.
Обновлено в 08:51
Авто
Появились первые снимки обновленной LADA Vesta
Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Политика
На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост
"Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:01
Интернет
Новый скиммер-грабитель заразит сайты с фальшивых доменов Google
Хакерское объединение Magecart заражает сайты новой программой-скиммером.
Обновлено в 09:26
Футбол
Marca: Футболист «Барселоны» Малком перейдёт в «Зенит»
Нападающий испанской «Барселоны» Малком подпишет контракт с петербургским футбольным клубом «Зенит».
Обновлено в 08:36
Футбол
Кокорин назвал тюремное заключение необходимым опытом
Футболист Александр Кокорин назвал тюремное заключение необходимым опытом. Об этом он сообщил в интервью изданию «Московский комсомолец».
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-сотруднице «Нота-Банка» Марчуковой
Мосгорсуд смягчил приговор бывшему финансовому директору «Нота-Банка» Галине Марчуковой по делу о растрате 350 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:29
Общество
Росконтроль назвал лучшую зубную пасту
По результатам проверки бренд «Ушастый нянь» был признан лучшим детским порошком, Росконтроль проверил бедра цыплят-бройлеров и выявил, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья.
Обновлено в 02:43
Общество
Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue
Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57