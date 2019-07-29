Футбол

«Реал» представил третий комплект формы. Она бирюзового цветаSportbox.RU 04:27

«Реал» презентовал третий комплект формы на сезон-2019/20. Новая форма мадридцев выполнена в бирюзовом цвете.
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«Реал» представил третий комплект формы бирюзового цвета

Sport24.ru04:47

«Реал» представил резервную форму на сезон-2019/20

Чемпионат05:01

«Реал» представил третий комплект формы. Она бирюзового цвета

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«Реал» представил третий комплект формы. Она мятного цвета

Sports.ru04:34

«Реал» представил третий комплект формы. Она бирюзового цвета

Sportbox.RU04:27

«Реал» презентовал мятный комплект формы

Евро-футбол.ру04:50

«Реал» презентовал резервную форму светло-бирюзового цвета

Спорт-Экспресс04:21
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:57, Вашингтон
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