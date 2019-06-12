Футбол

«Реал» представил очередного новичка — Луку ЙовичаREGNUM 10:16

12 июня мадридский «Реал» представил своего новичка — 21-летнего форварда Луку Йовича, перешедшего в команду «сливочных» за 60 млн евро. Сербский нападающий провел потрясающий сезон, забив 27 мячей и отдав 6 голевых передач в 55-ти матчах во всех турнирах за «Айнтрахт».
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В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
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Еще был термин «военно-индустриальный комплекс», который тайно правит миром.
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Совет США решил изменить правило написания Киева в международной базе

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.
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Сербский футболист, нападающий клуба «Бенфика» и сборной Сербии, на правах аренды выступающий за «Айнтрахт».
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