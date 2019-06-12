Футбол
«Реал» представил очередного новичка — Луку ЙовичаREGNUM 10:16
12 июня мадридский «Реал» представил своего новичка — 21-летнего форварда Луку Йовича, перешедшего в команду «сливочных» за 60 млн евро. Сербский нападающий провел потрясающий сезон, забив 27 мячей и отдав 6 голевых передач в 55-ти матчах во всех турнирах за «Айнтрахт».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 22:10, Ашберн
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности
Пассажирский самолет, совершавший рейс из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок, пишет 13 июня РЕН ТВ.
Обновлено в 19:06
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Политика
Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина в отношении возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено в 17:46
Политика
Россия может разместить станции ГЛОНАСС в Аргентине
Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины предлагает России разместить несколько станций ГЛОНАСС на своей территории, заявил ответственный менеджер по кооперации с Москвой Станислав Макарчук.
Обновлено в 20:31
Транспорт
Водителям, ранее лишенным прав, могут запретить пользоваться каршерингом
Начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров в интервью газете "Известия", опубликованном 4 июня, сообщил, что в настоящее время ведомством прорабатываются вопросы введения запрета на работу в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также для водителей, которые ранее лишались водительствах прав.
Обновлено в 20:24
Армия и оружие
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Обновлено в 12:55
Авто
Uber готовит самоуправляемый автомобиль Volvo нового поколения
Американская компания Uber представит в Вашингтоне свой первый самоуправляемый автомобиль на базе кроссовера Volvo XC60.
Обновлено в 13:49
Кино
Ожидание – реальность: как голливудские красавицы с обложек выглядят на самом деле (26 фото)
Обновлено в 21:02
Гаджеты
Утечки раскрыли информацию о картах NVIDIA SUPER
Ресурс Wccftech со ссылкой на надёжный источник сообщил целый ворох утечек о будущих видеокартах NVIDIA SUPER.
Обновлено в 14:24
Наука
Live Science (США): океан погружается в мантию Земли, а частично виноват в этом мертвый суперконтинент (LiveScience)
Каждый день сотни миллионов литров (галлонов) воды устремляются со дна океана в направлении мантии Земли, образуя таким образом часть очень мокрого процесса регенерации, которую ученые называют глубоководным циклом.
Обновлено в 20:33
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Происшествия
МВД РФ подготовило дополнения к правилам освидетельствования водителей
Отмечается, что ведомство предлагает добавить два дополнительных признака опьянения Министерство внутренних дел РФ подготовило поправки в правила освидетельствования водителей, расширяющие список признаков алкогольного и наркотического опьянения.
Обновлено вчера в 18:42
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Политика
В Госкино Украины хотят запретить сериал «Сваты»
Обновлено в 13:52
Хоккей
Начался последний матч финала Кубка Стэнли «Бостон» – «Сент-Луис»
В Бостоне начался решающий матч финальной серии Кубка Стэнли. В нем хозяева встречаются с Сент-Луисом.
Обновлено в 20:02
Здоровье
Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению
Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВД
Из столичных ОВД начали отпускать журналистов, задержанных на акции в поддержку журналиста «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 09:21
Политика
Названы имена членов тайного правительства: кто в действительности правит миром
Еще был термин «военно-индустриальный комплекс», который тайно правит миром.
Обновлено в 08:54
Наука
Ранние фотографии восстановили по наночастицам
Обновлено в 10:08
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Общество
Россияне назвали любимые мультфильмы
Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Васильев заявил, что по данному вопросу Дагестан и Чечня находятся в постоянном контакте.
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Политика
Постпреды стран ЕС согласовали продление санкций по Крыму
Решение направлено на утверждение совета Евросоюза.
Обновлено в 05:30
Здоровье
Вспышка листериоза в Великобритании унесла жизни троих человек
В Великобритании трое человек умерли после употребления бутербродов, зараженных вредоносным штаммом бактерий - листерий одноклеточных, вызывающих опасное заболевание листериоз.
Обновлено в 11:07
Политика
Эрдоган назвал закрытым вопрос о покупке С-400
Обновлено в 17:12
Происшествия
В США медведица укусила мужчину, пытавшегося спасти от нее свою собаку
Медведица укусила мужчину за колено в США, пока тот пытался спасти от нее свою собаку, сообщает телеканал KTLA.
Обновлено в 21:23
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Общество
Колымчанам разрешили ловить по две горбуши в день
Лов был разрешен только на спецучастках и исключительно при наличии путевки.
Обновлено в 20:44
Политика
Совет США решил изменить правило написания Киева в международной базе
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.
Обновлено в 19:33