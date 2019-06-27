Футбол
«Реал» представил новую гостевую форму песней и клипомБомбардир.ру 05:45
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Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено вчера в 19:11
Футбол
Руни забил мяч со своей половины поля
Обновлено в 03:08
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Покрове
Обновлено в 05:22
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Общество
В ближайшие три дня в Крыму резко похолодает
После ливней на полуострове резко похолодает - уже на выходных синоптики прогнозируют всего +20 - +25 градусов дневной температуры воздуха.
Обновлено в 04:37
Игры
Бывший глава Blizzard объяснил, почему студия отменяет 50% проектов
Бывший глава Blizzard Майк Морхейм, который окончательно покинул компанию в апреле этого года, дал интервью во время конференции Gamelab в Барселоне, где рассказал, почему студия отменяет 50% проектов.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
НАТО решило не размещать новые ядерные ракеты в Европе
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
Худрук саратовского ТЮЗа скончался после падения в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров скончался 27 июня в возрасте 76 лет.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Пассажир Ан-24 рассказал о панике на борту во время аварийной посадки
Семнадцатилетний пассажир, летевший к родственникам в Северобайкальск на совершившем аварийную посадку Ан-24, рассказал, что происходило на борту самолета во время его остановки, пишет РИА новости.
Обновлено в 04:12
Происшествия
После нападения экс-мэр украинского Конотопа попал в реанимацию
Нападение совершено на бывшего мэра украинского Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:24
Путешествия
Отельеры Грузии устроили митинг из-за оттока российских туристов
Митинги оппозиции в Тбилиси временно прекратились, зато начались акции грузинских отельеров.
Обновлено вчера в 10:20
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Путешествия
Экс-дочка «Натали Турс» New Travelers прекращает деятельность
С 4 сентября 2018 года работающие под брендом «Натали Турс» туроператоры приостановили деятельность.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Общество
Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов
Туристов с Украины попросили покинуть греческий отель после вывешивания национальных флагов.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Несанкционированная свалка горит в Сосновой Поляне
Обновлено вчера в 10:07
Политика
В партии Зеленского уверены, что Украине не стоит выходить из ПАСЕ
Как заявил глава партии Дмитрий Разумков, возвращение в ПАСЕ российской делегации не повод вести себя столь радикально, а значит, необдуманно.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
В Иркутской области ввели режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации
"В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов Иркутской области в регионе введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Школьниц из Забайкалья заставили работать официантками в Китае
Несколько школьниц из Забайкальского края, отправившихся в Китай от художественной школы, были вынуждены работать там официантками в ресторане, СК начал проверку, сообщило в четверг на своем сайте региональное управление ведомства.
Обновлено в 05:36
Хоккей
Луонго объявил о завершении карьеры
Напомним, что в НХЛ Луонго выступал за Айлендерс, Ванкувер и Флориду.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Назван главный источник кибератак на объекты инфраструктуры в России
Основным источником кибератак на российские объекты являются информационные ресурсы в США.
Обновлено в 04:57
Экономика
Госдума приняла закон о запрете бестиражных лотерей в интернете
Госдума приняла закон, направленный против организации и проведения азартных игр под видом лотерей, в том числе запрещающий проведение бестиражных лотерей в интернете.
Обновлено в 06:24
Политика
ДНР и ЛНР согласились передать Киеву пленных
По словам Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский ничего не знал про переговоры о передаче пленных граждан, удерживаемых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 06:56
Политика
Дмитрий Медведев утвердил программу мер по борьбе с картелями
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил межведомственную программу мер по выявлению и пресечению картелей и иных ограничивающих конкуренцию соглашений на 2019-2023 годы, сообщил он на заседании правительства в четверг.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В столице Туниса произошел второй взрыв
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
Волкер призвал Россию отвести «войска и вооружение» в Донбассе
Что касается якобы российских вооруженных формирований, к отводу которых призвал Волкер, то напомним, что еще в сентябре 2018 года экс-генсек ОБСЕ Ламберто Заньер признал отсутствие российских войск в Донбассе.
Обновлено в 00:45
Авто
«Калашников» показал новый электромобиль «Овум»
На выставке «Армия-2019» концерн «Калашников» показал новую модель электромобиля «Овум».
Обновлено вчера в 10:03
Кино
Умер актер из сериала «Альф» Макс Райт
Обновлено в 02:48
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09