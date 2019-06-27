Футбол

«Реал» представил новую гостевую форму песней и клипомБомбардир.ру 05:45

«Реал» представил выездную форму на сезон-2019/20.
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«Реал» снял рэп-клип для презентации второй формы на сезон-2019/20

Sport24.ru05:25

«Реал» записал рэп-клип для презентации новой формы

Life.ru06:39

«Реал» представил гостевую форму хип-хоп треком и клипом

Sports.ru04:23

«Реал» представил новую гостевую форму песней и клипом

Бомбардир.ру05:45

Мадридский «Реал» снял клип для презентации второго комплекта формы

News.ru05:10

«Реал» для презентации второго комплекта формы снял клип и записал трек в стиле хип-хоп

Спорт-Экспресс04:36

«Реал» снял рэп-клип для презентации второй формы на сезон-2019/20

Чемпионат06:51
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Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено вчера в 19:11
Футбол

Руни забил мяч со своей половины поля

Обновлено в 03:08
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Покрове

Обновлено в 05:22
Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Общество

В ближайшие три дня в Крыму резко похолодает

После ливней на полуострове резко похолодает - уже на выходных синоптики прогнозируют всего +20 - +25 градусов дневной температуры воздуха.
Обновлено в 04:37
Игры

Бывший глава Blizzard объяснил, почему студия отменяет 50% проектов

Бывший глава Blizzard Майк Морхейм, который окончательно покинул компанию в апреле этого года, дал интервью во время конференции Gamelab в Барселоне, где рассказал, почему студия отменяет 50% проектов.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

НАТО решило не размещать новые ядерные ракеты в Европе

Обновлено вчера в 13:19
Происшествия

Худрук саратовского ТЮЗа скончался после падения в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров скончался 27 июня в возрасте 76 лет.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Пассажир Ан-24 рассказал о панике на борту во время аварийной посадки

Семнадцатилетний пассажир, летевший к родственникам в Северобайкальск на совершившем аварийную посадку Ан-24, рассказал, что происходило на борту самолета во время его остановки, пишет РИА новости.
Обновлено в 04:12
Происшествия

После нападения экс-мэр украинского Конотопа попал в реанимацию

Нападение совершено на бывшего мэра украинского Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:24
Путешествия

Отельеры Грузии устроили митинг из-за оттока российских туристов

Митинги оппозиции в Тбилиси временно прекратились, зато начались акции грузинских отельеров.
Обновлено вчера в 10:20
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Путешествия

Экс-дочка «Натали Турс» New Travelers прекращает деятельность

С 4 сентября 2018 года работающие под брендом «Натали Турс» туроператоры приостановили деятельность.
Обновлено в 06:48
Происшествия

В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски

Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Общество

Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов

Туристов с Украины попросили покинуть греческий отель после вывешивания национальных флагов.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

Несанкционированная свалка горит в Сосновой Поляне

Обновлено вчера в 10:07
Политика

В партии Зеленского уверены, что Украине не стоит выходить из ПАСЕ

Как заявил глава партии Дмитрий Разумков, возвращение в ПАСЕ российской делегации не повод вести себя столь радикально, а значит, необдуманно.
Обновлено вчера в 15:27
Общество

В Иркутской области ввели режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации

"В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов Иркутской области в регионе введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Школьниц из Забайкалья заставили работать официантками в Китае

Несколько школьниц из Забайкальского края, отправившихся в Китай от художественной школы, были вынуждены работать там официантками в ресторане, СК начал проверку, сообщило в четверг на своем сайте региональное управление ведомства.
Обновлено в 05:36
Хоккей

Луонго объявил о завершении карьеры

Напомним, что в НХЛ Луонго выступал за Айлендерс, Ванкувер и Флориду.
Обновлено вчера в 14:32
Политика

Назван главный источник кибератак на объекты инфраструктуры в России

Основным источником кибератак на российские объекты являются информационные ресурсы в США.
Обновлено в 04:57
Экономика

Госдума приняла закон о запрете бестиражных лотерей в интернете

Госдума приняла закон, направленный против организации и проведения азартных игр под видом лотерей, в том числе запрещающий проведение бестиражных лотерей в интернете.
Обновлено в 06:24
Политика

ДНР и ЛНР согласились передать Киеву пленных

По словам Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский ничего не знал про переговоры о передаче пленных граждан, удерживаемых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 06:56
Политика

Дмитрий Медведев утвердил программу мер по борьбе с картелями

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил межведомственную программу мер по выявлению и пресечению картелей и иных ограничивающих конкуренцию соглашений на 2019-2023 годы, сообщил он на заседании правительства в четверг.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В столице Туниса произошел второй взрыв

Обновлено в 06:42
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Обновлено в 06:46
Армия и оружие

Волкер призвал Россию отвести «войска и вооружение» в Донбассе

Что касается якобы российских вооруженных формирований, к отводу которых призвал Волкер, то напомним, что еще в сентябре 2018 года экс-генсек ОБСЕ Ламберто Заньер признал отсутствие российских войск в Донбассе.
Обновлено в 00:45
Авто

«Калашников» показал новый электромобиль «Овум»

На выставке «Армия-2019» концерн «Калашников» показал новую модель электромобиля «Овум».
Обновлено вчера в 10:03
Кино

Умер актер из сериала «Альф» Макс Райт

Обновлено в 02:48
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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