Футбол
«Реал» представил Ферлана Менди. Игрок поцеловал эмблему клубаSports.ru 11:04
На «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация защитника Ферлана Менди. Французский игрок появился на поле домашней арены «Реала», провел фотосессию и поприветствовал собравшихся болельщиков. В ходе презентации на стадионе Менди поцеловал эмблему мадридского клуба.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:49, Вашингтон
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МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословными
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Дома покинувших Чемодановку цыган взяты под охрану
Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черёмушкина заявила, что дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной.
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Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме
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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил сообщение о том, что правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.
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Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» или «Сперанцей» в Лиге Европы
Коллектив Игоря Черевченко во 2-м раунде сыграет с победителем противостояния в 1-м раунде «Нефтчи» (Азербайджан) — «Сперанца» (Молдавия).
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Кучма назвал условие снятия экономической блокады Донбасса
Представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент страны Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада региона будет снята только после возвращения контроля над активами.
Обновлено в 11:36
Политика
В Минске началась встреча Контактной группы по Донбассу
В Минске начался новый раунд переговоров Контактной группы по конфликту в Донбассе.
Обновлено в 10:05
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности
Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Политика
Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые преодолевают проходной барьер в парламент (5%).
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Армия и оружие
Подводные силы Черноморского флота восстановлены
«Фактически завершено возрождение подводных сил Черноморского флота», – цитирует БОРИСОВА «Крыминформ».
Обновлено в 11:12
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Авто
Названы самые популярные аксессуары у российских автовладельцев
Как выяснилось в ходе онлайн-опроса, видеорегистратором пользуются 65,6% респондентов.
Обновлено в 09:47
Экономика
В России повысят «обидное» пособие на детей в 50 рублей
Повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет до уровня прожиточного минимума в регионе предложило правительство России.
Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Рэпер Баста вмешался в конфликт между Тимати и L’One
Длительный конфликт между двумя известными рэперами Тимати и L’One намерен уладить их коллега Василий Вакуленко, более известный под сценическим псевдонимом Баста.
Обновлено в 11:21
Общество
Невнимательные дети обречены на низкие зарплаты, заявляют ученые
Длительные наблюдения за жизнью более двух тысяч молодых канадцев помогли ученым доказать, что высокий уровень невнимательности в детстве оказался связан с относительно низкими зарплатами во взрослые годы жизни.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области
Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Политика
Вашингтон признал, что шаги в ответ на покупку Турцией С-400 ударят и по интересам США
"В январе 2019 года США сделали [Турции] максимально выгодное предложение о поставках зенитных ракетных комплексов Patriot, являющихся жизнеспособной альтернативой С-400", - считает представитель администрации.
Обновлено в 12:47
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено в 08:07
Футбол
Федун заявил, что Боккетти покинет «Спартак»
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал, кто покинет команду в летнее трансферное окно.
Обновлено в 08:35
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие
Порядок присвоения звания старшего лейтенанта в России изменят
Как сообщили «Известиям» в Минобороны, решение об изменении правил присвоения воинского звания «старший лейтенант» принято, соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны до конца года.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
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