Футбол

«Реал» представил Ферлана Менди. Игрок поцеловал эмблему клубаSports.ru 11:04

На «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация защитника Ферлана Менди. Французский игрок появился на поле домашней арены «Реала», провел фотосессию и поприветствовал собравшихся болельщиков. В ходе презентации на стадионе Менди поцеловал эмблему мадридского клуба.
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«Реал» представил Ферлана Менди. Игрок поцеловал эмблему клуба

Sports.ru11:04

«Реал» представил Менди

Евро-футбол.ру09:22

«Реал» представил новичка команды Ферлана Менди

Sport24.ru08:37

«Реал» представил Ф. Менди на «Сантьяго Бернабеу»

Чемпионат11:25

«Говорили, что я больше не буду играть в футбол». «Реал» провел презентацию Менди

Спорт-Экспресс11:57

Состоялась презентация Менди на «Сантьяго Бернабеу»

Soccer.ru08:16

«Реал» презентовал Менди

Матч ТВ07:53
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Политика

МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословными

Как сообщает информационное агентство, по мнению представителей российского ведомства, в адрес РФ выдвигаются обвинения, направленные в первую очередь на очернение образа государства в глазах международной общественности.
Обновлено в 12:05
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Дома покинувших Чемодановку цыган взяты под охрану

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черёмушкина заявила, что дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной.
Обновлено в 10:41
Политика

Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам

«По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел»,— сообщил он в Facebook.
Обновлено в 12:00
Авто

АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором

«АвтоВАЗ» запустил производство внедорожной модификации хэтчбека LADA XRAY Cross, оснащённой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Обновлено вчера в 21:09
Политика

Володин поручил изучить применение «антинаркотической» статьи

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проанализировать практику применения ст. 228 УК РФ (о незаконном обороте наркотиков), а также ст. 303 УК РФ (о фальсификации доказательств).
Обновлено в 11:39
Политика

Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы

В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Наука

Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме

Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено в 10:50
Политика

На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Общество

Онищенко оценил планы сделать варианты ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил сообщение о том, что правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.
Обновлено в 10:50
Футбол

Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» или «Сперанцей» в Лиге Европы

Коллектив Игоря Черевченко во 2-м раунде сыграет с победителем противостояния в 1-м раунде «Нефтчи» (Азербайджан) — «Сперанца» (Молдавия).
Обновлено в 08:16
Политика

Кучма назвал условие снятия экономической блокады Донбасса

Представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент страны Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада региона будет снята только после возвращения контроля над активами.
Обновлено в 11:36
Политика

В Минске началась встреча Контактной группы по Донбассу

В Минске начался новый раунд переговоров Контактной группы по конфликту в Донбассе.
Обновлено в 10:05
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Футбол

«Локомотив» готовит перемены на тренерских постах в своей системе

Обновлено в 10:32
Политика

Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые преодолевают проходной барьер в парламент (5%).
Обновлено в 10:07
Армия и оружие

Подводные силы Черноморского флота восстановлены

«Фактически завершено возрождение подводных сил Черноморского флота», – цитирует БОРИСОВА «Крыминформ».
Обновлено в 11:12
Авто

В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Авто

Названы самые популярные аксессуары у российских автовладельцев

Как выяснилось в ходе онлайн-опроса, видеорегистратором пользуются 65,6% респондентов.
Обновлено в 09:47
Экономика

В России повысят «обидное» пособие на детей в 50 рублей

Повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет до уровня прожиточного минимума в регионе предложило правительство России.
Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес

Рэпер Баста вмешался в конфликт между Тимати и L’One

Длительный конфликт между двумя известными рэперами Тимати и L’One намерен уладить их коллега Василий Вакуленко, более известный под сценическим псевдонимом Баста.
Обновлено в 11:21
Общество

Невнимательные дети обречены на низкие зарплаты, заявляют ученые

Длительные наблюдения за жизнью более двух тысяч молодых канадцев помогли ученым доказать, что высокий уровень невнимательности в детстве оказался связан с относительно низкими зарплатами во взрослые годы жизни.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Политика

Вашингтон признал, что шаги в ответ на покупку Турцией С-400 ударят и по интересам США

"В январе 2019 года США сделали [Турции] максимально выгодное предложение о поставках зенитных ракетных комплексов Patriot, являющихся жизнеспособной альтернативой С-400", - считает представитель администрации.
Обновлено в 12:47
Наука

Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США

Обновлено в 08:07
Футбол

Федун заявил, что Боккетти покинет «Спартак»

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал, кто покинет команду в летнее трансферное окно.
Обновлено в 08:35
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие

Порядок присвоения звания старшего лейтенанта в России изменят

Как сообщили «Известиям» в Минобороны, решение об изменении правил присвоения воинского звания «старший лейтенант» принято, соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны до конца года.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
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Ферлан Менди
Французский футболист
Французский футболист, защитник клуба «Лион» и сборной Франции.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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