Футбол
«Реал» представил форму, выполненную из переработанного пластикаМК-Спорт 05:47
Футбольный клуб "Реал" представил тренировочную форму для команды, выполненную из переработанного пластика. Форма была разработана при помощи организации Parley for the Oceans.
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Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»
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Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
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Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» храма Христа Спасителя и Мавзолея
В воскресенье, 9 июня, анонимные сообщения о минировании поступили в 16 объектов в Москве, включая Останкинскую башню, храм Христа Спасителя и Мавзолей.
Обновлено в 06:22
Общество
В воскресенье петербуржцев ожидает ливень с грозой и градом
Обновлено вчера в 12:04
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.
Обновлено в 04:39
Космос
На темной стороне Луны уфологи нашли древние здания
Тайваньский уфолог Скотт Уоринг опубликовал на своём сайте заявление, в котором выражает убеждение в существовании на Луне объектов не природного происхождения.
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В России ужесточили наказание за воровство электричества
Обновлено в 02:30
Происшествия
«Россия 24» сообщила об опьянении Голунова и показала справку об обратном
В момент задержания корреспондент «Медузы» Иван Голунов «находился в состоянии опьянения».
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта
Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.
Обновлено в 03:12
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Происшествия
Школьница утонула на соревнованиях по плаванию в российском лагере
В подмосковном детском лагере 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию.
Обновлено в 05:33
Политика
Делегацию из ЕС поразил Крымский мост
Группу общественников из ЕС, впервые посетивших полуостров, поразили красота и величие Крымского моста.
Обновлено вчера в 06:33
Наука
Ученые составили список катастроф, способных уничтожить человечество
Ученые составили список катастроф, способных уничтожить человечество.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Похороны Бари Алибасова репетировали несколько лет назад
Обновлено в 06:23
Политика
Парламент Молдавии объявил страну «захваченным государством»
Парламент Молдавии в субботу, 8 июня, принял декларацию «О захваченном государстве».
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Упаковка отравившего Алибасова «Крота» не соответствовала ГОСТу
Из заключения экспертов: «Маркировка товара противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32478–2013 „Товары бытовой химии“ и ГОСТа 31340–2013 „Предупредительная маркировка химической продукции“».
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Футбол
Сегодня в Порту пройдет финальный матч футбольной Лиги Наций
Сегодня в решающем матче аншлаг точно будет гарантирован. Поскольку в финал вышли хозяева – Португальцы и сборная Нидерландов.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Настя Каменских с Потапом отменили свадьбу в Италии
Свадьба Насти Каменских и Потапа, которую пара сыграла 23 мая в Киеве, до сих пор остается одним из самых обсуждаемых событий в мире шоу-бизнеса.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Актер Сергей Селин рассказал об уходе из семьи ради юной возлюбленной
Актер Сергей Селин рассказал, как оставил семью ради молодой девушки, передает НТВ. При знакомстве девушке было 17 лет.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Умер младший брат Хиллари Клинтон
Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон сообщила в Twitter о смерти своего младшего брата Тони Родэма.
Обновлено вчера в 18:10
Футбол
Юмтити заявил, что не покинет «Барселону» в этом году
Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити прокомментировал слухи о возможном уходе из каталонского клуба.
Обновлено в 06:12
Здоровье
Врачи назвали главные ошибки, приводящие к ожирению
Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, какие пищевые привычки чаще всего провоцируют ожирение.
Обновлено вчера в 12:22
Политика
Партия «Слуга народа» представила первых 20 кандидатов в Раду
Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского представила первых своих 20 кандидатов, которые будут принимать участие в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:30
Футбол
Сборная России по футболу одержала свою самую крупную победу в истории
Сборная России по футболу одержала свою самую крупную победу в истории.
Обновлено в 01:36
Общество
Гороскоп: Рыб могут втянуть в интригу, а Козерогам советуют слушать интуицию
Астролог Диана Подлесная специально для читателей сайта «Блокнот Волгограда» составила астрологический прогноз с 10 по 16 июня 2019 года.
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Екатеринбурге вандалы облили краской памятник Ельцину
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