Футбол

«Реал» представил форму из переработанного пластикаЧемпионат 08:11

«Реал» представил форму, в которой игроки будут выходить на предматчевые тренировки в сезоне-2019/20. Экипировка выполнена в классическом для «Реала» белом цвете. При этом на форме присутствуют серые пятна.
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«Реал» представил форму из переработанного пластика

Чемпионат08:11

«Реал» представил форму, сделанную из переработанных пластиковых бутылок

Матч ТВ05:20

«Реал» представил тренировочную форму. Она сделана из пластика. Фото

Спорт-Экспресс04:19

Мадридский «Реал» представил форму из пластика

News.ru05:15

«Реал» представил форму, выполненную из переработанных пластиковых бутылок

Sport24.ru04:43

«Реал» представил новую тренировочную форму, которая изготовлена из пластика

Евро-футбол.ру04:38

«Реал» представил форму, сделанную из переработанных пластиковых бутылок

Sportbox.RU05:20
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:09, Ашберн
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Политика

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В подмосковном детском лагере 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию.
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