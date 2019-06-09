Футбол
«Реал» представил форму из переработанного пластикаЧемпионат 08:11
«Реал» представил форму, в которой игроки будут выходить на предматчевые тренировки в сезоне-2019/20. Экипировка выполнена в классическом для «Реала» белом цвете. При этом на форме присутствуют серые пятна.
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Пассажирский самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве
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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил 9 июня глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам Совета.
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Политика
Премьер Молдавии Санду созвала заседание министров на 10 июня
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Обновлено вчера в 05:58
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Общество
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Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей ожидает похолодание и дожди.
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Фермер из Астрахани Рустам Мудаев раскапывал яму под мусор, когда увидел в земле старинный бронзовый горшок — ковш бульдозера вывернул его из грунта вместе с костями.
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Армия и оружие
Иран представил новую систему ПВО собственного производства
Министерство обороны Ирана представило в воскресенье новую систему противоракетной обороны собственного производства "Хордад-15", сообщает агентство Tasnim.
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РБК подаст в суд на РИА ФАН за публикацию фейкового комментария о Голунове
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Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что готов стать премьер-министром, если партия «Европейская солидарность» победит на досрочных парламентских выборах.
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Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты
По сюжету сериала НВО "Чернобыль", карьера Легасова прекратилась после его версии атомной катастрофы.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Школьница утонула на соревнованиях по плаванию в российском лагере
В подмосковном детском лагере 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию.
Обновлено в 05:33