Футбол
«Реал» представил форму из переработанного пластикаЧемпионат 08:11
«Реал» представил форму, в которой игроки будут выходить на предматчевые тренировки в сезоне-2019/20. Экипировка выполнена в классическом для «Реала» белом цвете. При этом на форме присутствуют серые пятна.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:07, Ашберн
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ЕС выступил с заявлением по ситуации в Молдавии
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Обновлено в 12:07
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В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
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Технологии
Секретный «самолет-пулю» готовят к первому полету в США
Экспериментальный самолет Celera 500L в форме пули был замечен в аэропорту Южной Калифорнии в США.
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Недвижимость
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Похожие цифры приводят в «Авито недвижимости»: аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена вторичного жилья в России выросла на 0,4%, до 64,9 тыс. руб. за кв. м. В их данных представлен только один город, где месячная динамика цен достигла 1%,— Санкт-Петербург.
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Москвичка взяла в плен «мужа на час», похитившего часы за миллион
Как стало известно «МК», 30-летняя женщина решила покрасить стену на кухне и разместила на сайте объявление о поиске «мужа на час».
Обновлено в 07:54
Автоспорт
На машине Хэмилтона обнаружили утечку в гидравлической системе
После квалификации Гран-при Канады на болиде «Мерседес» Льюиса Хэмилтона была обнаружена утечка гидравлической жидкости, сообщает Motorsport.
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Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Общество
С начала ЕГЭ-2019 с экзаменов удалили более 500 нарушителей
С начала основного периода Единого госэкзамена (ЕГЭ-2019) более 500 нарушителей были удалены с экзаменов за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
Обновлено в 04:25
Политика
Порошенко запутался в обвинениях в адрес России
Бывший президент Украины Петр Порошенко запутался в обвинениях против России во время выступления на съезде партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Тольятти нетрезвый водитель сбил двух девочек на тротуаре
Как добавили в полиции, по предварительной информации, водитель LADA находился в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 12:47
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
Поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях (КоАП), вводящие повышенные штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, вступили в силу в воскресенье.
Обновлено в 02:29
Футбол
«ПСЖ» предложил Неймару новый контракт
Нападающий «ПСЖ» Неймар может остаться в клубе. Как сообщает Téléfoot, парижане предложили 27-летнему форварду новый контракт на год.
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Культура
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Под Тулой загорелся торговый центр
В тульском райцентре Щекино эвакуированы посетители двухэтажного торгового центра. У здания горит крыша, сообщили в МЧС.
Обновлено в 12:28
Происшествия
В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина
Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом Уфы, в результате нападения мужчина скончался, женщина с ранением госпитализирована, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
Обновлено в 12:15
Авто
Тюнеры доработали BMW M3 «DTM Edition» 1990 года выпуска
Специалисты ателье ClassicDriver решили порадовать поклонников классических BMW и доработали 29-летний BMW M3.
Обновлено в 04:36
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Врачи оценили состояние Бари Алибасова
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Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Представитель Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
Горжанкин уточнил, что, согласно экспертизе, упаковка «Крота» «не содержит всю необходимую информацию, относящуюся к соответствующему классу опасности товара», а маркировка товара противоречит нормам ГОСТа 32478-2013 «Товары бытовой химии» и ГОСТа 31340-2013 «Предупредительная маркировка химической продукции».
Обновлено в 10:55
Политика
Захарова предупредила о планах США ослабить отношения России и КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты заинтересованы в ослаблении взаимоотношений Москвы и Пекина и «всё поставят на карту» для достижения своих целей.
Обновлено в 11:20
Происшествия
«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Футбол
Англия обыграла Швейцарию в матче за 3-е место футбольной Лиги наций
Сборная Англии выиграла у Швейцарии в матче за третье место футбольной Лиги наций.
Обновлено в 12:21
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РБК подаст в суд на РИА ФАН из-за новости о задержании Ивана Голунова
РБК готовит судебный иск к федеральному новостному агентству РИА ФАН из-за новости о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 10:46
Общество
Юрий Лоза научил своих подписчиков правильно мыть котов
Обновлено в 09:13