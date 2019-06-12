Футбол

«Реал» представил Йовича на стадионеRT на русском вчера в 09:18

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича. Мадридский «Реал» представил форварда Луку Йовича болельщикам. 21-летний нападающий перешёл в клуб из «Айнтрахта», подписав шестилетний контракт.
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Лука Йович: Я самый счастливый парень в мире

Советский спортвчера в 08:40

Йовича представили болельщикам «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»

Чемпионатвчера в 08:46

Президент «Реала»: «Теперь спрос с Йовича будет гораздо выше»

Матч ТВвчера в 10:41

На «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация Йовича

Soccer.ruвчера в 08:18

Перес: спрос с Йовича в «Реале» будет намного больше

Газета.Ruвчера в 08:15

Президент «Реала»: «Теперь спрос с Йовича будет гораздо выше»

Sportbox.RUвчера в 10:41

Презентация Азара в «Реале» состоится 13 июня

Спорт-Экспрессвчера в 09:12
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Технологии

Дуров связал DDoS-атаку на Telegram с протестами в Гонконге

Обновлено в 03:48
Происшествия

В Оманском заливе атаковали два танкера

В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Кубанская прокуратура установила личность «воскресшего» Цапка

Обновлено в 04:37
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

За последние десять дней 53 ребенка умерло в округе Музаффарпур индийского штата Бихар.
Обновлено в 05:43
Общество

Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети

Обновлено в 00:50
Экономика

Медведев: профицит федерального бюджета превысил 665 млрд рублей

По итогам первого квартала 2019 года профицит федерального бюджета превысил 665 миллиардов рублей, сообщил 13 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
Обновлено в 05:36
Политика

Путин уверен в возможности восстановления отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на то, что новое правительство Украины сможет активно действовать для восстановления отношений между двумя государствами.
Обновлено вчера в 19:07
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Появилось видео задержания экс-главы СК по Волгоградской области

Обновлено в 03:48
Экономика

«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор

Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".
Обновлено вчера в 21:45
Политика

Путин поддержал Додона в борьбе с узурпаторами власти в Молдавии

Президент РФ отметил, что Додон и его недавние оппоненты, объединившись, сделали шаг в направлении строительства полноценного и цивилизованного государства.
Обновлено в 00:10
Культура

В России пригрозили уголовными делами создателям сериала «Чернобыль»

Партия "Коммунисты России" требует запретить создателям сериала "Чернобыль" въезд в Россию, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:27
Кино

Скончалась актриса из «Секса в большом городе»

Обновлено в 03:54
Общество

Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком

12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено вчера в 18:00
Технологии

«Тинькофф» представил голосового помощника Олега

Олег будет жить в мобильном приложении «Тинькофф», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз банка.
Обновлено в 03:48
Транспорт

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного роста цен плацкартные билеты на июнь-август 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:44
Общество

ГИБДД вводит новый тест на опьянение

Обновлено в 03:32
Общество

Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса

В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве

Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.
Обновлено вчера в 06:01
Футбол

Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО

Обновлено в 03:29
Космос

Сверхвспышка на Солнце может парализовать мировые электросети

Не исключено, что подобное событие случится и на Солнце, которое сейчас находится примерно в середине своего жизненного цикла.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва признали невменяемым

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о захвате пассажирского самолета Сургут-Москва.
Обновлено в 04:15
Общество

19 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии и истории в Удмуртии

16 выпускников сдали единый государственный экзамен по химии на 100 баллов, три школьника набрали наивысшие баллы по истории в Удмуртии.
Обновлено в 03:29
Происшествия

При взрыве кондиционера в больнице в Анталье погиб человек

В одной из частных больниц в Анталье взорвался кондиционер, сообщает турецкий телеканал NTV. В результате происшествия погиб один человек.
Обновлено в 04:02
Наука

Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи

Ученые и исследователи предложили очередного кандидата на роль темной материи, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 11 июня в 12:38
Экономика

Доллар в России может вырасти до 90 рублей и выше

Введение новых антироссийских санкций может привести к росту курса доллара. Не исключено, что он поднимется выше 90 рублей.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:33
Армия и оружие

Турция впервые покажет свой истребитель пятого поколения

Турция представит истребитель пятого поколения собственной разработки авиашоу в Ле-Бурже, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:00
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Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту похищения ребенка в Челябинске

Обновлено в 03:29
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Лука Йович
Сербский футболист
Сербский футболист, нападающий клуба «Бенфика» и сборной Сербии, на правах аренды выступающий за «Айнтрахт».
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