Футбол
«Реал» представил Йовича на стадионеRT на русском вчера в 09:18
На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича. Мадридский «Реал» представил форварда Луку Йовича болельщикам. 21-летний нападающий перешёл в клуб из «Айнтрахта», подписав шестилетний контракт.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Происшествия
В Оманском заливе атаковали два танкера
В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
За последние десять дней 53 ребенка умерло в округе Музаффарпур индийского штата Бихар.
Обновлено в 05:43
Экономика
Медведев: профицит федерального бюджета превысил 665 млрд рублей
По итогам первого квартала 2019 года профицит федерального бюджета превысил 665 миллиардов рублей, сообщил 13 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
Обновлено в 05:36
Политика
Путин уверен в возможности восстановления отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на то, что новое правительство Украины сможет активно действовать для восстановления отношений между двумя государствами.
Обновлено вчера в 19:07
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Экономика
«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор
Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Путин поддержал Додона в борьбе с узурпаторами власти в Молдавии
Президент РФ отметил, что Додон и его недавние оппоненты, объединившись, сделали шаг в направлении строительства полноценного и цивилизованного государства.
Обновлено в 00:10
Культура
В России пригрозили уголовными делами создателям сериала «Чернобыль»
Партия "Коммунисты России" требует запретить создателям сериала "Чернобыль" въезд в Россию, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:27
Кино
Скончалась актриса из «Секса в большом городе»
Обновлено в 03:54
Общество
Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком
12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено вчера в 18:00
Технологии
«Тинькофф» представил голосового помощника Олега
Олег будет жить в мобильном приложении «Тинькофф», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз банка.
Обновлено в 03:48
Транспорт
ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного роста цен плацкартные билеты на июнь-август 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:44
Общество
ГИБДД вводит новый тест на опьянение
Обновлено в 03:32
Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса
В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве
Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.
Обновлено вчера в 06:01
Футбол
Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО
Обновлено в 03:29
Космос
Сверхвспышка на Солнце может парализовать мировые электросети
Не исключено, что подобное событие случится и на Солнце, которое сейчас находится примерно в середине своего жизненного цикла.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва признали невменяемым
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о захвате пассажирского самолета Сургут-Москва.
Обновлено в 04:15
Общество
19 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии и истории в Удмуртии
16 выпускников сдали единый государственный экзамен по химии на 100 баллов, три школьника набрали наивысшие баллы по истории в Удмуртии.
Обновлено в 03:29
Происшествия
При взрыве кондиционера в больнице в Анталье погиб человек
В одной из частных больниц в Анталье взорвался кондиционер, сообщает турецкий телеканал NTV. В результате происшествия погиб один человек.
Обновлено в 04:02
Наука
Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи
Ученые и исследователи предложили очередного кандидата на роль темной материи, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 11 июня в 12:38
Экономика
Доллар в России может вырасти до 90 рублей и выше
Введение новых антироссийских санкций может привести к росту курса доллара. Не исключено, что он поднимется выше 90 рублей.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:33
Армия и оружие
Турция впервые покажет свой истребитель пятого поколения
Турция представит истребитель пятого поколения собственной разработки авиашоу в Ле-Бурже, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:00
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31