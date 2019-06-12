«Реал» представил Йовича на стадионеRT на русском 09:18

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича. Мадридский «Реал» представил форварда Луку Йовича болельщикам. 21-летний нападающий перешёл в клуб из «Айнтрахта», подписав шестилетний контракт.

Политика Токаев вступил в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, одержавший победу на выборах президента Казахстана, принес присягу и вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие В ДНР опровергли слухи о продвижении ВСУ к западу от Донецка Заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин опроверг заявления украинской стороны о продвижении ВСУ к западу от Донецка.

Политика Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.

Футбол Квинси Промес может перейти в «Аякс» Нынешний контракт Промеса с "Севильей" рассчитан до 2023 года.

Экономика Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.

Здоровье Кошек и собак бесплатно прививают от бешенства С 27 мая по 22 июня 2019 года на территории города Гая проводится бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства.

Армия и оружие Украинские силовики обстреляли окраину Горловки Как передаёт РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности главы администрации Ивана Приходько, прямым попаданием частично разрушен дом в посёлке Зайцево (окраина города Горловка).

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Здоровье Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак Эксперты считают, что употребление чая и блюд, температура которых выше 60 градусов, увеличивает риск заболевания раком пищевода и полости рта.

Гаджеты Первые устройства с USB4 появятся в следующем году Первые устройства с USB4 появятся в следующем году. Через него можно будет предавать информацию со скоростью до 40 Гб/с.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Шоу-бизнес Сын Алибасова сообщил о постепенном возвращении памяти у его отца Продюсер Бари Алибасов, который пришел в себя после медикаментозного сна и сначала не помнил даже, кто он, 12 июня узнал своего сына.

Общество В Петербурге в День России прошел грандиозный фестиваль цветов Сегодня, 12 июня, в День России в Петербурге проходит фестиваль цветов. Яркие и красочные колонны прошли парадом по Невскому проспекту.

Шоу-бизнес Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.

Происшествия Почти вся Абхазия осталась без света Почти вся Абхазия осталась без света, передает РИА Новости.

Политика Луценко счел незаконным требование Зеленского о своем увольнении Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что президент Владимир Зеленский не имеет права требовать у парламента снять его с должности.

Происшествия Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Происшествия В Самарской области загорелись 5 га леса В Самарской области загорелись 5 га леса в районе станции Курумоч. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Авто Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.

Энергетика Цены на нефть падают на 3% перед данными Минэнерго США Цены на нефть в среду 12 июня демонстрируют существенное падение в преддверии публикации статистики Минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтепродуктов за последнюю отчетную неделю.

Происшествия Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».