Футбол
«Реал» представил Йовича на стадионеRT на русском 09:18
На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича. Мадридский «Реал» представил форварда Луку Йовича болельщикам. 21-летний нападающий перешёл в клуб из «Айнтрахта», подписав шестилетний контракт.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
Наука
В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет
Обновлено вчера в 02:59
Политика
Токаев вступил в должность президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев, одержавший победу на выборах президента Казахстана, принес присягу и вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:09
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Армия и оружие
В ДНР опровергли слухи о продвижении ВСУ к западу от Донецка
Заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин опроверг заявления украинской стороны о продвижении ВСУ к западу от Донецка.
Обновлено в 13:42
Политика
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено в 13:20
Футбол
Квинси Промес может перейти в «Аякс»
Нынешний контракт Промеса с "Севильей" рассчитан до 2023 года.
Обновлено в 12:32
Экономика
Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить
Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье
Кошек и собак бесплатно прививают от бешенства
С 27 мая по 22 июня 2019 года на территории города Гая проводится бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли окраину Горловки
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности главы администрации Ивана Приходько, прямым попаданием частично разрушен дом в посёлке Зайцево (окраина города Горловка).
Обновлено в 11:07
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Здоровье
Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак
Эксперты считают, что употребление чая и блюд, температура которых выше 60 градусов, увеличивает риск заболевания раком пищевода и полости рта.
Обновлено в 06:57
Гаджеты
Первые устройства с USB4 появятся в следующем году
Первые устройства с USB4 появятся в следующем году. Через него можно будет предавать информацию со скоростью до 40 Гб/с.
Обновлено в 12:21
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Политика
Зеленский и Тимошенко обсудили досрочные выборы
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Сын Алибасова сообщил о постепенном возвращении памяти у его отца
Продюсер Бари Алибасов, который пришел в себя после медикаментозного сна и сначала не помнил даже, кто он, 12 июня узнал своего сына.
Обновлено в 13:05
Общество
В Петербурге в День России прошел грандиозный фестиваль цветов
Сегодня, 12 июня, в День России в Петербурге проходит фестиваль цветов. Яркие и красочные колонны прошли парадом по Невскому проспекту.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Бузова в крошечном бикини пофантазировала о парне
Обновлено в 12:33
Происшествия
Почти вся Абхазия осталась без света
Почти вся Абхазия осталась без света, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:40
Политика
Луценко счел незаконным требование Зеленского о своем увольнении
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что президент Владимир Зеленский не имеет права требовать у парламента снять его с должности.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
В Самарской области загорелись 5 га леса
В Самарской области загорелись 5 га леса в районе станции Курумоч. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 12:40
Футбол
Дома Зидана и Иско были ограблены
Обновлено в 12:07
Авто
Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Энергетика
Цены на нефть падают на 3% перед данными Минэнерго США
Цены на нефть в среду 12 июня демонстрируют существенное падение в преддверии публикации статистики Минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтепродуктов за последнюю отчетную неделю.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом
В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Обновлено в 13:23
Происшествия
В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей
Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27