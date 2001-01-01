Футбол
«Реал» представил Йовича на стадионеRT на русском 09:18
На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала», сербского нападающего Луки Йовича. Мадридский «Реал» представил форварда Луку Йовича болельщикам. 21-летний нападающий перешёл в клуб их «Айнтрахта», подписав шестилетний контракт.
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Общество
Из квартиры Алибасова пропал кот
Обновлено в 09:30
Происшествия
Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве
На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Москве массово минируют парки и станции метро
Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков.
Обновлено в 08:47
Общество
В Киеве бизнесмена оштрафовали из-за православного календаря из РФ
В Киеве бизнесмена Сергея Кикенина оштрафовали за популяризацию Дня Победы и "российской" Божией Матери.
Обновлено в 09:46
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Обновлено в 09:08
Политика
Депутат оценил реакцию Климкина на возможное возвращение России в ПАСЕ
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ без выполнения Россией каких-либо условий Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европы.
Обновлено в 08:42
Авто
Где в России продаются самые старые автомобили
Согласно представленной выкладке, самые «свежие» подержанные машины продаются в северо-западной части России, а самые «уставшие» — на востоке страны.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия
Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту Внуково с представителем авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождения королевы Елизаветы II, впервые после рождения сына.
Обновлено вчера в 12:39
Здоровье
Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак
Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале
Обновлено в 09:16
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Политика
Климкин исключил вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин исключил вступление страны в Европейский союз (ЕС) в ближайшие 10 лет.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол
Гвардиола отказался от годичной зарплаты в € 20 млн в «Ювентусе»
По информации издания, руководство туринского клуба готово было платить 48-летнему специалисту € 20 млн в год.
Обновлено в 08:34
Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Политика
МИД РФ: Встреча Путина и Трампа в Осаке пока не подтверждена
Хотя днем ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, "пока что мы не видим конкретных сигналов", отметил Рябков.
Обновлено в 03:58
Общество
«Крымский мост может рухнуть зимой», — страшилки от «независимого эксперта из России»
По словам сомнительного «специалиста», необратимые и разрушительные процессы начнутся тогда, когда по мосту откроют железнодорожное сообщение, поскольку мост якобы не выдержит дополнительный вес в 6 тысяч тонн — вес состава из 60 вагонов.
Обновлено в 09:09
Здоровье
6 полезных свойств обычных огурцов
Обычные огурцы являются превосходными источниками антиоксидантных веществ флавонолов.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Первая партия «Удавов» поступила на вооружение армии
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Авто
Американцы собрали прицеп-трейлер с бензопилой
Новую модель кемпера показала компания Three Feathers Manufacturing из Орегона. Трейлер получил название Trail Head.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Чеченского бойца Халидова арестовали в Польше
Польский боец российского происхождения Мамед Халидов арестован по подозрению в легализации краденных автомобилей.
Обновлено в 07:57
Политика
Волгоградские единороссы выдвинули Бочарова кандидатом в губернаторы
В ходе тайного голосования партийцы выдвинули действующего главу региона Андрея Бочарова кандидатом в губернаторы.
Обновлено в 09:22
Общество
Сотни петербуржцев стоят в пробке на границе с Финляндией
Петербуржцы стоят в большой пробке на пропускных пунктах на границе с Финляндией, свидетельствуют очевидцы.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Дочь Алсу поделилась первыми кадрами со съемок своего дебютного клипа
В своем микроблоге в Instagram Микелла поделилась первыми кадрами со съемок.
Обновлено в 07:45
Кино
Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Общество
Медведева поздравила болельщиков с Днём России
Фигуристка Евгения Медведева призналась в любви к своей стране и поздравила с Днём России всех соотечественников.
Обновлено в 07:27
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Шоу-бизнес
Жанна Бадоева с супругом планируют ребенка
Жанна призналась, что счастлива в браке. Они с супругом планируют завести общего ребенка.
Обновлено в 09:09