Футбол

«Реал» представил Йовича на стадионеRT на русском 09:18

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала», сербского нападающего Луки Йовича. Мадридский «Реал» представил форварда Луку Йовича болельщикам. 21-летний нападающий перешёл в клуб их «Айнтрахта», подписав шестилетний контракт.
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Лука Йович: Я самый счастливый парень в мире

Советский спорт08:40

На «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация Йовича

Soccer.ru08:18

Йович поцеловал эмблему «Реала» на презентации на «Сантьяго Бернабеу»

Sports.ru08:19

Лука Йович: «Приложу все усилия, чтобы выиграть с „Реалом“ больше трофеев»

Матч ТВ07:57

Йовича представили болельщикам «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»

Чемпионат08:46

Презентация Азара в «Реале» состоится 13 июня

Спорт-Экспресс09:12

Лука Йович: «Приложу все усилия, чтобы выиграть с „Реалом“ больше трофеев»

Sportbox.RU07:57
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Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

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Общество

Из квартиры Алибасова пропал кот

Обновлено в 09:30
Происшествия

Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве

На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 08:44
Происшествия

В Москве массово минируют парки и станции метро

Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков.
Обновлено в 08:47
Общество

В Киеве бизнесмена оштрафовали из-за православного календаря из РФ

В Киеве бизнесмена Сергея Кикенина оштрафовали за популяризацию Дня Победы и "российской" Божией Матери.
Обновлено в 09:46
Общество

Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров

Обновлено в 09:08
Политика

Депутат оценил реакцию Климкина на возможное возвращение России в ПАСЕ

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ без выполнения Россией каких-либо условий Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европы.
Обновлено в 08:42
Авто

Где в России продаются самые старые автомобили

Согласно представленной выкладке, самые «свежие» подержанные машины продаются в северо-западной части России, а самые «уставшие» — на востоке страны.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия

Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту Внуково с представителем авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы

Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождения королевы Елизаветы II, впервые после рождения сына.
Обновлено вчера в 12:39
Здоровье

Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак

Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале

Обновлено в 09:16
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Политика

Климкин исключил вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин исключил вступление страны в Европейский союз (ЕС) в ближайшие 10 лет.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол

Гвардиола отказался от годичной зарплаты в € 20 млн в «Ювентусе»

По информации издания, руководство туринского клуба готово было платить 48-летнему специалисту € 20 млн в год.
Обновлено в 08:34
Футбол

Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру

Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Политика

МИД РФ: Встреча Путина и Трампа в Осаке пока не подтверждена

Хотя днем ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, "пока что мы не видим конкретных сигналов", отметил Рябков.
Обновлено в 03:58
Общество

«Крымский мост может рухнуть зимой», — страшилки от «независимого эксперта из России»

По словам сомнительного «специалиста», необратимые и разрушительные процессы начнутся тогда, когда по мосту откроют железнодорожное сообщение, поскольку мост якобы не выдержит дополнительный вес в 6 тысяч тонн — вес состава из 60 вагонов.
Обновлено в 09:09
Здоровье

6 полезных свойств обычных огурцов

Обычные огурцы являются превосходными источниками антиоксидантных веществ флавонолов.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Первая партия «Удавов» поступила на вооружение армии

Обновлено вчера в 22:35
Политика

Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Авто

Американцы собрали прицеп-трейлер с бензопилой

Новую модель кемпера показала компания Three Feathers Manufacturing из Орегона. Трейлер получил название Trail Head.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Чеченского бойца Халидова арестовали в Польше

Польский боец российского происхождения Мамед Халидов арестован по подозрению в легализации краденных автомобилей.
Обновлено в 07:57
Политика

Волгоградские единороссы выдвинули Бочарова кандидатом в губернаторы

В ходе тайного голосования партийцы выдвинули действующего главу региона Андрея Бочарова кандидатом в губернаторы.
Обновлено в 09:22
Общество

Сотни петербуржцев стоят в пробке на границе с Финляндией

Петербуржцы стоят в большой пробке на пропускных пунктах на границе с Финляндией, свидетельствуют очевидцы.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Дочь Алсу поделилась первыми кадрами со съемок своего дебютного клипа

В своем микроблоге в Instagram Микелла поделилась первыми кадрами со съемок.
Обновлено в 07:45
Кино

Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан

Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Общество

Медведева поздравила болельщиков с Днём России

Фигуристка Евгения Медведева призналась в любви к своей стране и поздравила с Днём России всех соотечественников.
Обновлено в 07:27
Авто

Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах

В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Шоу-бизнес

Жанна Бадоева с супругом планируют ребенка

Жанна призналась, что счастлива в браке. Они с супругом планируют завести общего ребенка.
Обновлено в 09:09
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Лука Йович
Сербский футболист
Сербский футболист, нападающий клуба «Бенфика» и сборной Сербии, на правах аренды выступающий за «Айнтрахт».
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