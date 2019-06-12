Футбол

«Реал» представил Йовича на стадионеRT на русском 09:18

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича. Мадридский «Реал» представил форварда Луку Йовича болельщикам. 21-летний нападающий перешёл в клуб из «Айнтрахта», подписав шестилетний контракт.
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Лука Йович: Я самый счастливый парень в мире

Советский спорт08:40

Перес: спрос с Йовича в «Реале» будет намного больше

Газета.Ru08:15

Президент «Реала»: «Теперь спрос с Йовича будет гораздо выше»

Матч ТВ10:41

На «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация Йовича

Soccer.ru08:18

Президент «Реала»: «Теперь спрос с Йовича будет гораздо выше»

Sportbox.RU10:41

Йовича представили болельщикам «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»

Чемпионат08:46

Презентация Азара в «Реале» состоится 13 июня

Спорт-Экспресс09:12
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Происшествия

Вратарь сборной России Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту

Обновлено в 10:58
Политика

Партия Зеленского остаётся лидером электоральных симпатий на Украине

Кроме партии «Слуга народа» пятипроцентный барьер на выборах в Верховную Раду Украины преодолевают ещё 4 партии — «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука, «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партия «Голос» Святослава Вакарчука.
Обновлено в 11:16
Политика

В Дагестане произошли волнения из-за новой границы с Чечней

Обновлено в 10:00
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Обновлено в 07:35
Происшествия

Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале

Обновлено в 09:16
Происшествия

Алексею Навальному грозит до 30 суток административного ареста

Обновлено в 08:03
Политика

Путин в Кремле вручил государственные премии: мимика президента

В День России в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошло традиционное вручение государственных премий России за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности за 2018 год.
Обновлено в 09:21
Общество

Медведева поздравила болельщиков с Днём России

Фигуристка Евгения Медведева призналась в любви к своей стране и поздравила с Днём России всех соотечественников.
Обновлено в 07:27
Технологии

Uber в 2020 году запустит в Мельбурне воздушное такси

Обновлено в 02:34
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района

Обновлено 10 июня в 12:28
Общество

Акция в поддержку Голунова в Петербурге прошла без задержаний

В отличие от Москвы, в Петербурге никого задерживать не стали и акция прошла без происшествий. Сотрудники полиции дежурили поблизости.
Обновлено в 08:41
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Авто

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Чеченского бойца Халидова арестовали в Польше

Польский боец российского происхождения Мамед Халидов арестован по подозрению в легализации краденных автомобилей.
Обновлено в 07:57
Общество

45 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов

В Нижегородской области оглашены первые результаты Единого государственного экзамена 2019 года.
Обновлено в 05:53
Музыка

Хакеры потребовали выкуп у группы Radiohead за неизданные записи

Британская рок-группа Radiohead была подвержена атаке хакеров, которые стали требовать от них выкуп рабочих материалов альбома OK Computer.
Обновлено в 01:54
Здоровье

Вспышка листериоза в Великобритании унесла жизни троих человек

В Великобритании трое человек умерли после употребления бутербродов, зараженных вредоносным штаммом бактерий - листерий одноклеточных, вызывающих опасное заболевание листериоз.
Обновлено в 11:07
Здоровье

Продукты, которые сохраняют молодость

Обновлено в 10:41
Общество

Бэнкси показал новое граффити в лондонском аэропорту Хитроу

Британский андерграундный художник стрит-арта Бэнкси показал свое новое граффити в международном аэропорту Хитроу в Лондоне.
Обновлено в 02:07
Футбол

«Краснодар» хочет взять Мирзова в аренду

По информации Telegram-канала Sport_inside, краснодарский клуб сделал предложение "Ростову" по аренде Мирзова с обязательным правом выкупа.
Обновлено в 10:23
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.
Обновлено в 11:17
Политика

Москалькова сообщила о поручениях Путина по делу Голунова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла содержание своей беседы с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 10 июня и была посвящена в том числе ситуации с задержанием журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:07
Политика

Зеленский хочет сделать на Украине двухпалатный парламент

Президент Украины Владимир Зеленский намерен ввести в стране двухпалатный парламент.
Обновлено в 11:23
Политика

Преемница Меркель призвала к сотрудничеству с Россией

Германии необходимо сотрудничать с Россией, заявила глава правящего в ФРГ ХДС Аннегрет Крамп-Карренбуаэр.
Обновлено в 10:55
Общество

В Петербурге в День России прозвучит рекордный «Полёт шмеля»

День России в Санкт-Петербурге будет отмечен традиционным красочным Фестивалем цветов, парадом духовых оркестров, которые «пойдут на рекорд», и другими праздничными событиями.
Обновлено в 02:57
Спорт

Россиянин Штыль получит серебро ОИ-2012 после дисквалификации литовца

Спортсмен, который занял второе место в соревнованиях, был отстранен из-за нарушения антидопинговых правил Российский гребец-каноист Иван Штыль получит "серебро" Олимпиады 2012 года после того, как его соперник - литовец Евгений Шуклин, был дисквалифицирован из-за несоблюдения антидопинговых правил.
Обновлено в 10:24
Игры

Konami представила игровую мини-приставку TurboGrafx-16

TurboGrafx-16 mini будет выпущен в Северной Америке, а варианты под названием PC Engine Core Grafx и PC Engine mini будут выпущены в Европе и Японии соответственно.
Обновлено в 05:09
Политика

Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ

Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Футбол

«Ахмат» проведет шесть матчей на сборе в Австрии

На сборе в Австрии «Ахмат» проведет шесть контрольных матчей. Первая игра состоится 19 июня против «Марибора».
Обновлено в 08:40
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Лука Йович
Сербский футболист
Сербский футболист, нападающий клуба «Бенфика» и сборной Сербии, на правах аренды выступающий за «Айнтрахт».
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