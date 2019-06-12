Футбол
«Реал» представил Йовича на стадионеRT на русском 09:18
На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича. Мадридский «Реал» представил форварда Луку Йовича болельщикам. 21-летний нападающий перешёл в клуб из «Айнтрахта», подписав шестилетний контракт.
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Политика
Партия Зеленского остаётся лидером электоральных симпатий на Украине
Кроме партии «Слуга народа» пятипроцентный барьер на выборах в Верховную Раду Украины преодолевают ещё 4 партии — «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука, «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партия «Голос» Святослава Вакарчука.
Обновлено в 11:16
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В Дагестане произошли волнения из-за новой границы с Чечней
Обновлено в 10:00
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Обновлено в 07:35
Происшествия
Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале
Обновлено в 09:16
Политика
Путин в Кремле вручил государственные премии: мимика президента
В День России в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошло традиционное вручение государственных премий России за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности за 2018 год.
Обновлено в 09:21
Общество
Медведева поздравила болельщиков с Днём России
Фигуристка Евгения Медведева призналась в любви к своей стране и поздравила с Днём России всех соотечественников.
Обновлено в 07:27
Технологии
Uber в 2020 году запустит в Мельбурне воздушное такси
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Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района
Обновлено 10 июня в 12:28
Общество
Акция в поддержку Голунова в Петербурге прошла без задержаний
В отличие от Москвы, в Петербурге никого задерживать не стали и акция прошла без происшествий. Сотрудники полиции дежурили поблизости.
Обновлено в 08:41
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Авто
Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Чеченского бойца Халидова арестовали в Польше
Польский боец российского происхождения Мамед Халидов арестован по подозрению в легализации краденных автомобилей.
Обновлено в 07:57
Общество
45 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов
В Нижегородской области оглашены первые результаты Единого государственного экзамена 2019 года.
Обновлено в 05:53
Музыка
Хакеры потребовали выкуп у группы Radiohead за неизданные записи
Британская рок-группа Radiohead была подвержена атаке хакеров, которые стали требовать от них выкуп рабочих материалов альбома OK Computer.
Обновлено в 01:54
Здоровье
Вспышка листериоза в Великобритании унесла жизни троих человек
В Великобритании трое человек умерли после употребления бутербродов, зараженных вредоносным штаммом бактерий - листерий одноклеточных, вызывающих опасное заболевание листериоз.
Обновлено в 11:07
Здоровье
Продукты, которые сохраняют молодость
Обновлено в 10:41
Общество
Бэнкси показал новое граффити в лондонском аэропорту Хитроу
Британский андерграундный художник стрит-арта Бэнкси показал свое новое граффити в международном аэропорту Хитроу в Лондоне.
Обновлено в 02:07
Футбол
«Краснодар» хочет взять Мирзова в аренду
По информации Telegram-канала Sport_inside, краснодарский клуб сделал предложение "Ростову" по аренде Мирзова с обязательным правом выкупа.
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Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.
Обновлено в 11:17
Политика
Москалькова сообщила о поручениях Путина по делу Голунова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла содержание своей беседы с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 10 июня и была посвящена в том числе ситуации с задержанием журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:07
Политика
Зеленский хочет сделать на Украине двухпалатный парламент
Президент Украины Владимир Зеленский намерен ввести в стране двухпалатный парламент.
Обновлено в 11:23
Политика
Преемница Меркель призвала к сотрудничеству с Россией
Германии необходимо сотрудничать с Россией, заявила глава правящего в ФРГ ХДС Аннегрет Крамп-Карренбуаэр.
Обновлено в 10:55
Общество
В Петербурге в День России прозвучит рекордный «Полёт шмеля»
День России в Санкт-Петербурге будет отмечен традиционным красочным Фестивалем цветов, парадом духовых оркестров, которые «пойдут на рекорд», и другими праздничными событиями.
Обновлено в 02:57
Спорт
Россиянин Штыль получит серебро ОИ-2012 после дисквалификации литовца
Спортсмен, который занял второе место в соревнованиях, был отстранен из-за нарушения антидопинговых правил Российский гребец-каноист Иван Штыль получит "серебро" Олимпиады 2012 года после того, как его соперник - литовец Евгений Шуклин, был дисквалифицирован из-за несоблюдения антидопинговых правил.
Обновлено в 10:24
Игры
Konami представила игровую мини-приставку TurboGrafx-16
TurboGrafx-16 mini будет выпущен в Северной Америке, а варианты под названием PC Engine Core Grafx и PC Engine mini будут выпущены в Европе и Японии соответственно.
Обновлено в 05:09
Политика
Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Футбол
«Ахмат» проведет шесть матчей на сборе в Австрии
На сборе в Австрии «Ахмат» проведет шесть контрольных матчей. Первая игра состоится 19 июня против «Марибора».
Обновлено в 08:40