«Реал» представил новичка команды Ферлана МендиSport24.ru 08:37

«Реал» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» представил очередного своего новичка — французского защитника Фелана Менди.

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