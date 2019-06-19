Футбол
«Реал» представил новичка команды Ферлана МендиSport24.ru 08:37
«Реал» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» представил очередного своего новичка — французского защитника Фелана Менди.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 15:53, Вашингтон
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Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
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В Ростове майора ФСБ посадили на девять лет за убийство мужчины
В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону в среду приговорили к девяти годам экс-майора спецгруппы антитеррористического центра ФСБ «Вымпел» Павла Стерлягова за убийство мужчины, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.
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Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.
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Происшествия
Полиция Киева выдвинула основные версии гибели депутата Тымчука
Следствие выдвинуло три основные версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука, заявил руководитель Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в социальной сети Facebook.
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Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак»
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Культура
Студия «Квартал 95» ищет актёра для пародий на Зеленского
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Армия и оружие
Подозреваемый по делу о крушении MH17 назвал обвинения бредом
Сергей Дубинский, который, по мнению международной следственной группы (JIT), причастен к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе, назвал обвинения в свой адрес бредом, сообщает BBC.
Обновлено в 15:36
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
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Экономика
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Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Политика
В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации «новой церкви»
Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о незаконности регистрации "новой церкви" Украины, сообщил в среду юридический отдел канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 13:17
Общество
В музее Ананьева заявили, что арестованные картины ему не принадлежат
19 июня в Промсвязьбанке заявили, что при работе судебных приставов выяснилась пропажа коллекции арестованных картин из музея.
Обновлено в 12:07
Политика
Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса
Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса.
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На Украине выставили на торги картину с обнаженным Порошенко
Обновлено в 15:04
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На МКАД четыре человека пострадали в массовом ДТП
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Культура
Выставка 12-летнего художника с аутизмом Маркуса Мартиновича пройдет в Москве
Куратором выставки выступила художник, скульптор, дизайнер выставочных пространств Катя Бочавар.
Обновлено в 10:02
Гаджеты
Apple планирует перевести из Китая производство своей продукции
Компания Apple планирует частично перевести из Китая в другие страны производство своей продукции.
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В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022
По информации TNT Sports, после задержания Платини в ФИФА проводятся секретные встречи, на которых изучается вопрос переноса ЧМ-2022 в другую страну.
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Происшествия
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении
Вместе с Бойко-Великим была задержана председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и ряд других лиц, говорят собеседники РБК.
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Россиянки вышли к зданию СК в защиту сестер Хачатурян
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«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
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В ДТП с автобусом в Челябинской области погибли два пассажира
В результате аварии с участием рейсового автобуса, бензовоза и катка, произошедшей на трассе М5 «Урал» в Челябинской области, погибли два пассажира.
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Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
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90 процентов мобильных приложений оказались уязвимы
Большинство мобильных приложений (89 процентов) уязвимо к удаленным хакерским атакам, утверждают специалисты компании Positive Technologies.
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Происшествия
При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека
В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
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