Футбол

«Реал» представил новичка команды Ферлана МендиSport24.ru 08:37

«Реал» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» представил очередного своего новичка — французского защитника Фелана Менди.
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«Реал» представил Ферлана Менди. Игрок поцеловал эмблему клуба

Sports.ru11:04

«Реал» представил Менди

Евро-футбол.ру09:22

«Реал» представил новичка команды Ферлана Менди

Sport24.ru08:37

«Реал» представил Ф. Менди на «Сантьяго Бернабеу»

Чемпионат11:25

«Говорили, что я больше не буду играть в футбол». «Реал» провел презентацию Менди

Спорт-Экспресс11:57

Состоялась презентация Менди на «Сантьяго Бернабеу»

Soccer.ru08:16

«Реал» презентовал Менди

Матч ТВ07:53
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 15:53, Вашингтон
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BMW представил Gran Coupe восьмой серии

Обновлено в 01:44
Армия и оружие

Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ

Обновлено в 08:50
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено в 12:03
Религия

РПЦ прокомментировала скандал с запретом ставить свои свечи в храме

Обновлено в 05:24
Происшествия

В Ростове майора ФСБ посадили на девять лет за убийство мужчины

В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону в среду приговорили к девяти годам экс-майора спецгруппы антитеррористического центра ФСБ «Вымпел» Павла Стерлягова за убийство мужчины, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.
Обновлено в 08:14
Общество

Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину

«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Распространивший неэтичное видео катастрофы SSJ100 полицейский уволен

Обновлено в 06:50
Происшествия

Полиция Киева выдвинула основные версии гибели депутата Тымчука

Следствие выдвинуло три основные версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука, заявил руководитель Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:24
Футбол

Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак»

Обновлено в 08:42
Культура

Студия «Квартал 95» ищет актёра для пародий на Зеленского

Студия «Квартал 95» объявила конкурс на лучшего пародиста бывшего художественного руководителя студии, а ныне президента Украины Владимира Зеленского, сообщается 19 июня на официальном сайте студии.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

Подозреваемый по делу о крушении MH17 назвал обвинения бредом

Сергей Дубинский, который, по мнению международной следственной группы (JIT), причастен к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе, назвал обвинения в свой адрес бредом, сообщает BBC.
Обновлено в 15:36
Политика

В Крыму заявили, что не нуждаются в поставках воды из Украины

Обновлено в 09:13
Политика

США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»

США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено в 14:25
Общество

В Японии запретили физическое наказание детей

Обновлено в 00:35
Экономика

Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд

Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Политика

В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации «новой церкви»

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о незаконности регистрации "новой церкви" Украины, сообщил в среду юридический отдел канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 13:17
Общество

В музее Ананьева заявили, что арестованные картины ему не принадлежат

19 июня в Промсвязьбанке заявили, что при работе судебных приставов выяснилась пропажа коллекции арестованных картин из музея.
Обновлено в 12:07
Политика

Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса

Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса.
Обновлено в 14:57
Политика

На Украине выставили на торги картину с обнаженным Порошенко

Обновлено в 15:04
Происшествия

На МКАД четыре человека пострадали в массовом ДТП

Обновлено в 14:43
Культура

Выставка 12-летнего художника с аутизмом Маркуса Мартиновича пройдет в Москве

Куратором выставки выступила художник, скульптор, дизайнер выставочных пространств Катя Бочавар.
Обновлено в 10:02
Гаджеты

Apple планирует перевести из Китая производство своей продукции

Компания Apple планирует частично перевести из Китая в другие страны производство своей продукции.
Обновлено в 15:39
Футбол

В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022

По информации TNT Sports, после задержания Платини в ФИФА проводятся секретные встречи, на которых изучается вопрос переноса ЧМ-2022 в другую страну.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении

Вместе с Бойко-Великим была задержана председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и ряд других лиц, говорят собеседники РБК.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Россиянки вышли к зданию СК в защиту сестер Хачатурян

Обновлено в 13:50
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором

"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В ДТП с автобусом в Челябинской области погибли два пассажира

В результате аварии с участием рейсового автобуса, бензовоза и катка, произошедшей на трассе М5 «Урал» в Челябинской области, погибли два пассажира.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Обновлено вчера в 21:09
Гаджеты

90 процентов мобильных приложений оказались уязвимы

Большинство мобильных приложений (89 процентов) уязвимо к удаленным хакерским атакам, утверждают специалисты компании Positive Technologies.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека

В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
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Французский футболист
Французский футболист, защитник клуба «Лион» и сборной Франции.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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