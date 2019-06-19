Футбол
«Реал» представил Ферлана Менди. Игрок поцеловал эмблему клубаSports.ru 11:04
На «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация защитника Ферлана Менди. Французский игрок появился на поле домашней арены «Реала», провел фотосессию и поприветствовал собравшихся болельщиков. В ходе презентации на стадионе Менди поцеловал эмблему мадридского клуба.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
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