Футбол

«Реал» предложит за Мбаппе 280 миллионов евроЕвро-футбол.ру 08:50

"Реал" предпримет попытки подписать форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает France Football. По информации издания, в ближайшие недели "королевский" клуб предложит за 20-летнего нападающего парижан 280 миллионов евро.
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France Football: «Реал» предложит за Мбаппе 280 млн евро

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