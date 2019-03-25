Футбол
«Реал» предложит за Мбаппе 280 миллионов евроЕвро-футбол.ру 08:50
"Реал" предпримет попытки подписать форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает France Football. По информации издания, в ближайшие недели "королевский" клуб предложит за 20-летнего нападающего парижан 280 миллионов евро.
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