«Реал» предложит за Мбаппе 280 миллионов евроЕвро-футбол.ру 08:50

"Реал" предпримет попытки подписать форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает France Football. По информации издания, в ближайшие недели "королевский" клуб предложит за 20-летнего нападающего парижан 280 миллионов евро.

«Реал» предложит за Мбаппе 280 миллионов евро

Общество В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 7 Pro будет продаваться только в Индии и Китае По словам главы подразделения Xiaomi в Юго-Восточной Азии Джона Чена, аппарат является эксклюзивом для Китая и Индии.

Общество Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.

Общество Алтайский министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.

Армия и оружие Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.

Хоккей «Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.

Армия и оружие Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

Армия и оружие В Петербурге спустят на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский» В Петербурге 28 марта спустят на воду первую подводную лодку проекта 636.3 для Тихоокеанского флота – «Петропавловск-Камчатский».

Культура Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.

Политика Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.

Здоровье В Татарстане выявлено более тысячи больных туберкулезом Заболеваемость туберкулезом на протяжении нескольких лет снижается, однако на учете стоит более 2 тысяч человек.

Футбол Португалия — Сербия 1:1 Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с Сербией, из-за чего не смог продолжить игру.

Космос В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.

Футбол Подольски провел поединок с легендарным сумоистом Немецкий нападающий японского клуба «Виссел Кобе» Лукас Подольски принял участие в поединке по правилам сумо.

Интернет Telegram разрешил удалять переписку у себя и собеседника В Telegram приняли решение дать пользователям возможность удалять свои сообщения в чате у себя и у собеседника.

Политика Миротворцы ООН выдавят российские войска из Донбасса, — Порошенко Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россию заставят согласиться с введением миротворцев ООН на Донбасс.

Политика В Венесуэле произошел новый блэкаут Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.

Футбол Экс-игрока «Ливерпуля» госпитализировали после нападения Бывший игрок английского "Ливерпуля" и сборной Шотландии пошел в ресторан со своей супругой Хейли.

Авто Ferrari представила эксклюзивный трековый суперкар Ferrari Styling Center совместно с инженерами Ferrari и специалистами в области аэродинамики создали новый уникальный автомобиль P80 / C. Новый Ferrari, изначально был задуман как уникальная интерпретация концепции спортивных и элегантных прототипов 330 P3 / P4 и Dino 206S 60-х годов прошлого столетия.

Общество Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.

Политика «Оппозиционная платформа» вывела Порошенко из себя Кандидат в президенты Юрий Бойко, по мнению Виктора Медведчука, имеет все шансы пройти во второй тур голосования и не собирается блокироваться для достижения победы ни с одним из лидирующей троицы: Порошенко, Зеленский, Тимошенко.