Футбол
«Реал» предложит за Мбаппе 280 миллионов евроЕвро-футбол.ру вчера в 08:50
"Реал" предпримет попытки подписать форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает France Football. По информации издания, в ближайшие недели "королевский" клуб предложит за 20-летнего нападающего парижан 280 миллионов евро.
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Политика
Бывший сотрудник СБУ рассказал о тайной тюрьме на Украине
Бывший сотрудник Центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал о тайной тюрьме, расположенной на территории мариупольского аэропорта на Украине.
Обновлено вчера в 06:39
Политика
Росгвардия сформировала в Керчи бригаду для охраны Крымского моста
«Для обеспечения безопасности стратегически важного Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, в Керчи сформирована специальная морская бригада»,— рассказал генерал.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Московская школьница ударила одноклассницу ножом в живот
По сведениям РЕН ТВ, 16-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью только вечером, хотя была ранена днем.
Обновлено в 02:34
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Финансы
Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов вторника
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного меняется к доллару и евро на старте торгов вторника после уверенного роста накануне.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Главным следственным управлением ГУМВД по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".
Обновлено в 03:30
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
В Уфе коллекторы воткнули в машину должника топор с похоронным венком
Как рассказали в МВД Башкирии, за долги перед микрофинансовой организацией в стекло машины воткнули топор, повесив на него похоронный венок.
Обновлено в 03:12
Экономика
Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило российской алюминиевой компании «Русал» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» с «стабильным» прогнозом.
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Экономика
В России увеличились закупки отечественных лекарств
С начала 2019 года жители России чаще покупают отечественные препараты.
Обновлено в 02:09
Политика
Польша признала заслуги СССР в победе над фашизмом
Власти Польши не оспаривают заслуги Советского Союза в разгроме нацистской Германии, заявил представитель президента страны Кшиштоф Щерский.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В торговом центре в Баку произошел пожар
Обновлено в 02:29
Здоровье
Мужчина принял рак за укус насекомого и потерял глаз
Житель британского города Реддитч, графство Вустершир, долгое время принимал раковую опухоль на носу за след от укуса насекомого.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Минобороны: трое российских военных погибли в Сирии
Трое российских военнослужащих погибли в бою с боевиками в Сирии, сообщает Минобороны.
Обновлено в 02:11
Хоккей
Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил во вторник от занимаемых должностей глав региональных минприроды и минсоцзащиты, сообщила пресс-служба главы края.
Обновлено вчера в 20:59
Энергетика
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В Минэнерго оценили интеллектуальный счетчик в 11-15 тысяч рублей за штуку, при том, что обычный стоит 2-5 тысяч рублей.
Обновлено в 02:25
Авто
СМИ сообщили об планах Ford уйти с российского рынка
Компания Ford может отказаться от выпуска и импорта легковых автомобилей в России уже этим летом.
Обновлено в 03:35
Общество
Росстат назвал российские регионы с самым незанятым населением
Ранее Росстат назвал самые "ленивые" регионы России.
Обновлено в 00:56
Транспорт
Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей
Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Пентагон испытал две противоракеты
В ходе испытаний были запущены две противоракеты, перехватывающие межконтинентальные баллистические ракеты.
Обновлено вчера в 20:29
Наука
Курящие отцы сильнее вредят детям, чем курящие матери
Обновлено вчера в 13:33
Авто
Toyota и Lamborghini сплотились против регистрации Aurus в Европе
Компании Toyota, Lamborghini и Michelin прохладно встретили новости о планах России выпустить люксовый автомобиль Aurus в Европе.
Обновлено в 02:11
Технологии
YouTube откажется от web‐сериалов
Принято решение об отмене планов на съемки сериалов Origin и Overthinking with Kat & June, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
На Урале задержали подозреваемого в лжеминировании торгового центра
В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали лжеминера одного из торговых центров.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Экономика
Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%
Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор объявил о завершении профессиональной карьеры бойца.
Обновлено в 02:52
Хоккей
«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова
Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "Тампы". Для команды это восьмая победа в девяти играх.
Обновлено вчера в 22:45