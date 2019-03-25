Футбол
«Реал» предложит за Мбаппе 280 миллионов евроЕвро-футбол.ру 08:50
"Реал" предпримет попытки подписать форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает France Football. По информации издания, в ближайшие недели "королевский" клуб предложит за 20-летнего нападающего парижан 280 миллионов евро.
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Обновлено в 03:44
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Обновлено 23 марта в 20:02
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Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена
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Обновлено в 18:14
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В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
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Суд не нашел угрозы экологии в перевалке морского терминала «Тамань»
Суд не нашел угрозы экологии в перевалке морского терминала «Тамань»
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Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
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Сотрудники полиции китайского автономного района Внутренняя Монголия задержали подозреваемого в убийстве пяти человек.
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