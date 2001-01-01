Футбол
«Реал» предложит за Эриксена € 50 млн и СебальосаSoccer.ru 00:24
"Реал" продолжает претендовать на полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. По информации источника, мадридский клуб собирается предложить "шпорам" € 50 млн и полузащитника Даниэля Себальоса в обмен на 27-летнего датчанина.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
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