«Реал» предложит за Эриксена € 50 млн и СебальосаSoccer.ru 00:24

"Реал" продолжает претендовать на полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. По информации источника, мадридский клуб собирается предложить "шпорам" € 50 млн и полузащитника Даниэля Себальоса в обмен на 27-летнего датчанина.

«Реал» предложит за Эриксена € 50 млн и Себальоса

Общество 25 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов планеты В рейтинге лучших университетов мира, который подготовила британская компания Quacquarelli Symonds (QS), в этом году оказались 25 российских вузов.

Армия и оружие Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17 Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Происшествия Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.

Общество Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.

Технологии Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси» «Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.

Здоровье Плохая вода и грязный воздух губят здоровье жителей Ростовской области Некачественная питьевая вода и загрязненный воздух в Ростовской области негативно сказываются на здоровье населения региона.

Армия и оружие WP: Помпео направил Ирану личное предупреждение Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.

Происшествия Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью В ходе расследования эксперты выяснили, что Шах сам отклонил воздушное судно от курса, предположительно убив второго пилота перед этим, а затем осуществил разгерметизацию самолета на высоте более 12 тысяч километров.

Шоу-бизнес Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.

Происшествия Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.

Армия и оружие Китайские СМИ заявили, что Россия «убивает» американскую систему GPS По мнению автора, «применение Россией глушителей GPS в Сирии, Северной Европе и на Скандинавском полуострове» является доказательством серьёзных проблем в навигационной системе США.

Политика Зеленский рассказал о новой программе помощи МВФ: дефолта не будет Как сообщает пресс-служба президента Украины, Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями крупного и среднего бизнеса Германии заявил, что ожидать наступление дефолта в Незалежной не стоит.

Происшествия Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.

Здоровье Роскачество дало советы по выбору напитков в жару Роскачество оценило то, насколько различные виды напитков эффективны для утоления жажды в летнюю жару.

Общество ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.

Энергетика Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Общество Четверть россиян выступила против сожительства Около трети считают, что сожительство негативно влияют на семейную сферу и воспитание детей, а 23% назвали «положительным» влияние совместного проживания без брака на семейную ситуацию в стране.

Происшествия В Приморье осквернили памятник Ленину В одном из населенных пунктов Пограничного района Приморского края 18-летний молодой человек осквернил памятник Владимиру Ленину.