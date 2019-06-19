«Реал» предложит за Эриксена € 50 млн и СебальосаSoccer.ru 00:24

"Реал" продолжает претендовать на полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. По информации источника, мадридский клуб собирается предложить "шпорам" € 50 млн и полузащитника Даниэля Себальоса в обмен на 27-летнего датчанина.

«Реал» предложит за Эриксена € 50 млн и Себальоса

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