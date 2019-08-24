Футбол

«Реал» предложит ПСЖ за Неймара двух игроков и 120 млн евроМосковский Комсомолец 01:30

Мадридский "Реал" предложит парижскому "Пари Сен-Жермен" двух футболистов и 120 миллионов евро за бразильского нападающего Неймара. Об этом стало известно изданию Sportski Zurnal.
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Газета.Ruвчера в 21:31

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Матч ТВ03:04
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«Динамо» в гостях обыграло «Тамбов»

«Динамо» одержало победу над «Тамбовом» в выездном матче седьмого тура российской Премьер-лиги.
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Авто

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Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

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Появилась фотография сильно располневшего Александра Домогарова

Свежий снимок актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение в Сети.
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Вышел первый трейлер нового фильма «Леди и бродяга»

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"В связи с публикацией в СМИ Минздрав России отмечает, что дефицит инсулина в Российской Федерации отсутствует, объем производства инсулина полностью покрывает текущую потребность, проблем с закупками препарата нет", - говорится в сообщении пресс-службы.
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