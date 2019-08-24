Мадридский "Реал" предложит парижскому "Пари Сен-Жермен" двух футболистов и 120 миллионов евро за бразильского нападающего Неймара. Об этом стало известно изданию Sportski Zurnal.

«Реал» предложит ПСЖ за Неймара двух игроков и 120 млн евро

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