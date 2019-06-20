Футбол
«Реал» предложит «ПСЖ» за Неймара 130 миллионов и Бэйла или ХамесаБомбардир.ру 10:55
«Реал» хочет купить нападающего «ПСЖ» Неймара. По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб собирается сделать предложение парижанам в размере 130 миллионов евро плюс включить в сделку Гарета Бэйла или Хамеса Родригеса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:06, Вашингтон
Футбол
Кудряшов покинул «Истанбул Башакшехир»
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов покинул "Истанбул Башакшехир". Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Шура пожаловался Ивлеевой на алкоголизм Хлебниковой
Певец Шура на шоу Анастасии Ивлеевой рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием и о том, что уверен: к болезни привели злоупотребление алкоголем и наркотиками.
Обновлено в 05:34
Здоровье
Врачей и родителей Подмосковья научат распознавать редкие болезни
Подмосковные медики и родители смогут научиться распознавать орфанные (редкие) болезни в рамках нового образовательного проекта «Поисково-спасательная орфанология».
Обновлено в 05:32
Финансы
ФРС начнет снижать ставки для сглаживания последствий замедления роста экономики
Материалы, опубликованные ФРС по случаю вчерашнего заседания, серьезно укрепили уверенность рынка в скором начале цикла снижения ключевой ставки, что спровоцировало волну снижения доходностей и рост цен активов.
Обновлено в 10:30
Общество
Воду начали раздавать на четырех станциях МЦК из-за жары
Сотрудники московского метрополитена начали раздавать пассажирам питьевую воду на станциях Московского центрального кольца (МЦК) "Окружная", "Стрешнево", "Панфиловская" и "Автозаводская" из-за жаркой погоды.
Обновлено в 06:13
Политика
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Политика
Трамп ответил на вопрос о возможности удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном ударе по Ирану, заявил, что об этом скоро станет известно.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Суд Москвы вернул в полицию протокол на Навального за участие в акции в поддержку Голунова
Обновлено в 12:40
Общество
Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину
В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Экономика
BCG опубликовала мировой рейтинг компаний по доходам ее акционеров
BCG опубликовала мировой рейтинг компаний по доходам ее акционеров В топ-10 рейтинга The Boston Consulting Group (BCG) по созданию акционерной стоимости впервые после 2014 года вернулась российская компания ЛУКОЙЛ.
Обновлено вчера в 17:04
Политика
КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады конституционным
Конституционный суд Украины признал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении досрочных выборов 21 июля конституционным, сообщила пресс-служба суда в четверг.
Обновлено в 12:15
Политика
Порошенко будет вызван на допрос госбюро расследований Украины
Для допроса следователи изъяли множество документов из банков и администрации страны, их тщательно изучают.
Обновлено в 12:40
Авто
Skoda отзывает автомобили в России из-за неполадок
В сообщении на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии говорится, что официальный представитель марки в России — компания ООО «Фольксваген Групп Рус» — проведет отзывную кампанию, которая затронет 24 автомобиля моделей Octavia, Superb и Kodiaq, выпущенных в период с 2018 по 2019 года.
Обновлено в 08:11
Происшествия
У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
У музыкального продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы.
Обновлено в 11:55
Политика
Путин назвал единственный способ борьбы с ленью
Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» назвал единственный возможный способ борьбы с ленью.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Общество
Сбербанк назвал сети 5G риском для кибербезопасности
Одним из серьезных рисков для кибербезопасности являются сети 5G, поскольку у них очень высокая скорость передачи информации, что создает проблемы для быстрой остановки утечки информации, считает руководитель службы кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.
Обновлено в 09:54
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Хоккей
Кучеров и Василевский стали главными звёздами на вручении наград НХЛ
В Лас-Вегасе состоялась церемония вручения наград по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 07:11
Авто
Kia представила новый кроссовер Seltos
Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Происшествия
СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату
Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Политика
Российского депутата облили водой и забросали бутылками в Грузии
Российскую делегацию вывели под охраной и проводили к микроавтобусу. Протестующие забросали бутылками и облили водой россиян.
Обновлено в 12:08
Политика
Госдеп допустил возможность введения санкций против Турции из-за С-400
Позднее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле трех новых пакетов санкций против Турции из-за закупки С-400.
Обновлено в 12:21
Футбол
«Краснодар» не сумел обыграть «Чайку»
«Краснодар» на поле клубной академии провёл товарищеский матч с «Чайкой» из села Песчанокопское.
Обновлено в 12:55
Политика
Правящая партия Польши захотела национализировать иностранные СМИ
Правящая партия Польши «Право и справедливость» заявила о желании национализировать («реполонизировать») иностранные средства массовой информации.
Обновлено в 11:50
Музыка
Опубликована ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Компания Universal Music опубликовала на YouTube ранее не изданную версию песни лидера группы Queen Фредди Меркьюри Time Waits For No One.
Обновлено в 11:45
Здоровье
Минздрав Москвы рассказал о способах предотвращения теплового удара
В ведомстве сообщили, что с начала июня врачи совершили более 30 выездов по различным направлениям с жалобами на тепловой удар.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Суд продлил арест полковника ФСБ Черкалина по делу о взятке
Гарнизонный военный суд №235 продлил срок ареста начальника одного из отделов управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина до 25 августа, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:50