«Реал» предложит «ПСЖ» за Неймара 130 миллионов и Бэйла или ХамесаБомбардир.ру 10:55

«Реал» хочет купить нападающего «ПСЖ» Неймара. По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб собирается сделать предложение парижанам в размере 130 миллионов евро плюс включить в сделку Гарета Бэйла или Хамеса Родригеса.

«Реал» предложит «ПСЖ» за Неймара 130 миллионов и Бэйла или Хамеса

Политика Путин рассказал о повышении зарплат в МЧС В этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей, что позволит поднять заработную плату сотрудникам до 24 тысяч рублей примерно.

Шоу-бизнес Виторган не станет платить алименты Собчак Пока Собчак с сыном от Максима Виторгана, который, кстати, будет проживать вместе с мамой, осталась в московской квартире.

Шоу-бизнес Сын Алибасова ответил на заявление отца о лишении его наследства Бари Алибасов-младший прокомментировал недавние слова своего отца о том, что он хочет лишить его наследства.

Наука Антидепрессанты снизили восприимчивость к чужой боли Способность к эмпатии не пропадает при депрессии, но умение сопереживать чужой боли может нарушиться при приеме антидепрессантов.

Наука По атомному радио впервые в истории передали музыку Первое в мире атомное радио, созданное физиками из Соединенных Штатов Америки, проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.

Политика Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.

Экономика Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.

Футбол Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир» Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.

Общество В Бахрейне сняли на видео, как дайвер исследует затопленный самолет Списанный самолет станет центральным элементом крупнейшего в мире подводного тематического парка у берегов Бахрейна, открытие которого запланировано на август 2019 года, сообщает Daily Mail.

Технологии Произошёл сбой в работе Facebook Messenger Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.

Общество Цены на отопление пересчитают в России В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Политика Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.

Здоровье Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.

Шоу-бизнес 50-летнюю Дженнифер Энистон засняли в бикини на пляже Особенно понравилось фанатам сериала, какой моложавой и подтянутой выглядит в своем бикини 50-летняя Энистон.

Авто Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.

Происшествия Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.

Авто Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.

Происшествия Ритуальный цех охвачен огнем под Екатеринбургом По данным РЕН ТВ, пожар распространился по зданию, в котором находится магазин ритуальных услуг и цех, в котором производят памятники.

Политика Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни, пожелав им выбрать профессии по душе.