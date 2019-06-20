Футбол
«Реал» предложит «ПСЖ» за Неймара 130 миллионов и Бэйла или ХамесаБомбардир.ру 10:55
«Реал» хочет купить нападающего «ПСЖ» Неймара. По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб собирается сделать предложение парижанам в размере 130 миллионов евро плюс включить в сделку Гарета Бэйла или Хамеса Родригеса.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:12, Вашингтон
Политика
Путин рассказал о повышении зарплат в МЧС
В этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей, что позволит поднять заработную плату сотрудникам до 24 тысяч рублей примерно.
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В Тбилиси оппозиция начала штурм парламента Грузии
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Армия и оружие
Опубликовано видео пуска иранской ракеты по беспилотнику США
Иранские источники опубликовали видеозапись пуска ракеты по американскому шпионскому беспилотнику.
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Виторган не станет платить алименты Собчак
Пока Собчак с сыном от Максима Виторгана, который, кстати, будет проживать вместе с мамой, осталась в московской квартире.
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Шоу-бизнес
Сын Алибасова ответил на заявление отца о лишении его наследства
Бари Алибасов-младший прокомментировал недавние слова своего отца о том, что он хочет лишить его наследства.
Обновлено в 12:43
Наука
Антидепрессанты снизили восприимчивость к чужой боли
Способность к эмпатии не пропадает при депрессии, но умение сопереживать чужой боли может нарушиться при приеме антидепрессантов.
Обновлено вчера в 12:43
Наука
По атомному радио впервые в истории передали музыку
Первое в мире атомное радио, созданное физиками из Соединенных Штатов Америки, проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.
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Кино
Павел Лунгин снимет сказку «Василиса»
Обновлено в 09:53
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.
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Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Футбол
Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»
Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено в 14:25
Общество
В Бахрейне сняли на видео, как дайвер исследует затопленный самолет
Списанный самолет станет центральным элементом крупнейшего в мире подводного тематического парка у берегов Бахрейна, открытие которого запланировано на август 2019 года, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:08
Технологии
Произошёл сбой в работе Facebook Messenger
Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Общество
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика
Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву
Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
Обновлено в 09:53
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Кино
Филипп Киркоров может сняться в фильме «Последний богатырь-2»
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
50-летнюю Дженнифер Энистон засняли в бикини на пляже
Особенно понравилось фанатам сериала, какой моложавой и подтянутой выглядит в своем бикини 50-летняя Энистон.
Обновлено в 10:11
Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Хоккей
Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ
Обновлено вчера в 22:43
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Ритуальный цех охвачен огнем под Екатеринбургом
По данным РЕН ТВ, пожар распространился по зданию, в котором находится магазин ритуальных услуг и цех, в котором производят памятники.
Обновлено в 17:20
Политика
Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ
Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни, пожелав им выбрать профессии по душе.
Обновлено в 18:25
Происшествия
Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42