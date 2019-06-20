Футбол

«Реал» предложит «ПСЖ» за Неймара 130 миллионов и Бэйла или ХамесаБомбардир.ру 10:55

«Реал» хочет купить нападающего «ПСЖ» Неймара. По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб собирается сделать предложение парижанам в размере 130 миллионов евро плюс включить в сделку Гарета Бэйла или Хамеса Родригеса.
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