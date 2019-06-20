Футбол

«Реал» предложит «ПСЖ» за Неймара 130 миллионов и Бэйла или ХамесаБомбардир.ру 10:55

«Реал» хочет купить нападающего «ПСЖ» Неймара. По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб собирается сделать предложение парижанам в размере 130 миллионов евро плюс включить в сделку Гарета Бэйла или Хамеса Родригеса.
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СМИ: «Реал» предложил за Неймара 130 миллионов евро и одного игрока

Матч ТВ12:36

СМИ: «Реал» предложил за Неймара 130 миллионов евро и одного игрока

Sportbox.RU12:36

«Реал» хочет купить Неймара за €130 млн

Газета.Ru02:54

«Реал» готов заплатить за Неймара € 130 млн, а также отдать Бэйла или Хамеса

Чемпионат08:18

«Реал» приготовил предложение «ПСЖ» по Неймару

Российская газета06:27

СМИ: «Реал» предложит ПСЖ €130 млн и Хамеса или Бэйла за Неймара

ТАСС05:30

СМИ: «Реал» предложил за Неймара 130 миллионов евро и одного игрока

Спорт-Экспресс11:14
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