Футбол
«Реал» предложит «ПСЖ» за Неймара 130 миллионов и Бэйла или ХамесаБомбардир.ру 10:55
«Реал» хочет купить нападающего «ПСЖ» Неймара. По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб собирается сделать предложение парижанам в размере 130 миллионов евро плюс включить в сделку Гарета Бэйла или Хамеса Родригеса.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 14:35, Вашингтон
Финансы
Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС
Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
Политика
Путин назвал дорогую ипотеку для семей с детьми ошибкой Минфина
Президент считает реальной ошибкой, что Минфин не предоставил достаточное финансирование банкам на реализации программы льготной ипотеки в 6% для семей с детьми.
Обновлено в 09:28
Политика
Российскую делегацию со скандалом выгнали из Грузии
Скандал вызвало проведение сессии МАП в зале заседаний грузинского парламента, во время которой российский депутат Сергей Гаврилов сидел в кресле спикера парламента Грузии.
Обновлено в 13:54
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе игрока сборной Нидерландов
Полузащитник сборной Нидерландов и "Фейенорда" Тонни де Вильена перешел в "Краснодар", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:54
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Экономика
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Умер основной владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщил «Ведомостям» представитель банка.
Обновлено в 09:04
Политика
Госбюро расследований Украины вызовет Порошенко на допрос
Государственное бюро расследований Украины в рамках дел, возбужденных по заявлениями юриста и экс-главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова, вызвало на допрос бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко, на очереди бывший глава государства Петр Порошенко, сообщил директор ведомства Роман Труба.
Обновлено в 11:51
Общество
После обращения к Путину в Оренбуржье отремонтируют сельскую школу
От оренбуржцев поступила информация о том, что в селе Трудовом находится школа, которая не ремонтировалась 50 лет.
Обновлено в 09:47
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Футбол
Кудряшов покидает турецкий клуб «Истанбул Башакшехир»
Отмечается, что турецкий клуб также покинули защитник Сердар Таски, выступавший за московский "Спартак", и форварды Риад Байич и Эммануэль Адебайор.
Обновлено в 13:06
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Футбол
Агент: «Спартак» сделал предложение по Бруме
Катио Бальде, агент полузащитника «РБ Лейпциг» Арминду Брумы, сообщил, что сразу три клуба сделали предложение по его клиенту.
Обновлено в 12:42
Общество
Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю
Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53
Гаджеты
Xiaomi представит 21 июня новую линейку смартфонов
Обновлено в 08:28
Политика
Конституционный суд признал роспуск Рады Зеленским законным
Конституционный суд Украины признал конституционным указ нового президента республики Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 09:18
Путешествия
Названы самые быстрые в выдаче шенгенских виз россиянам страны
Специалисты ведущих российских туристических компаний оценили работу визовых центров европейских стран и рассказали, где быстрее и удобнее всего можно получить шенгенскую визу.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом
Обновлено в 05:58
Кино
«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами
В кинотеатрах выйдет новая, раширенная версия блокбастера студии Marvel «Мстители: Финал». Об этом заявил глава студии Кевин Файги.
Обновлено вчера в 10:10
Общество
Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину
В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Политика
На пост премьера Британии осталось два кандидата
Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел Джереми Хант вышли в финальный раунд борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьера страны, следует из результатов пятого тура голосования, в котором участвовали депутаты-тори из Палаты общин.
Обновлено в 14:09
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку»
Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках
Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Теннис
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне
Россиянин 11 раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи, а у Пуи, занимающего 29-е место в рейтинге ATP, два эйса, четыре двойных ошибки и три реализованных брейка из трех.
Обновлено в 12:40
Политика
Зеленский назвал украинские законы трешем
Президент Украины Владимир Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов страны.
Обновлено в 12:02
Политика
Путин ответил на обвинения в оккупации Донбасса
Президент России Владимир Путин считает, что обвинения в адрес Москвы в оккупации Донбасса — полная чушь и ложь.
Обновлено в 06:29
Политика
Зеленский отменил 159 указов своих предшественников
Президент Украины Владимир Зеленский отменил 159 указов, принятых своими предшественниками — Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко и Виктором Януковичем.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено в 04:30