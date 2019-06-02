«Реал» предложит «МЮ» четырех игроков в обмен на ПогбаМатч ТВ 04:58

Руководство «Реала» собирается предложить «Манчестер Юнайтед» четырех футболистов в обмен на французского полузащитника Поля Погба. Об этом сообщает журналист The Times Дункан Каслс.

«Реал» предложит «МЮ» четырех игроков в обмен на Погба

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