Футбол
«Реал» предложит «МЮ» четырех игроков в обмен на ПогбаМатч ТВ 04:58
Руководство «Реала» собирается предложить «Манчестер Юнайтед» четырех футболистов в обмен на французского полузащитника Поля Погба. Об этом сообщает журналист The Times Дункан Каслс.
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На ВДНХ загорелся павильон «Рыболовство»
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Происшествия
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Четыре несовершеннолетних стали жертвами пожара в квартире жилого дома города Богданович Свердловской области.
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Обновлено в 04:06
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Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму
Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12
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Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.
Обновлено вчера в 10:46
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Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника в страну
«Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода», — цитирует заявление финского ведомства агентство «РИА Новости».
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Китай выразил протест против действий США в Южно-Китайском море
Китайский министр сказал, что Пекин «выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме».
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В Госдуме предложили уволить Сердюкова
Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.
Обновлено 31 мая в 00:18
Происшествия
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На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП.
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Шоу-бизнес
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Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым
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Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Мэр Анапы не станет оплачивать концерт Волочковой из горбюджета
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Обновлено 31 мая в 04:56
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Киану Ривз может сыграть в экранизации комиксов Marvel «Вечные»
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