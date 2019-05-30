Футбол
«Реал» предложит «Челси» €120 млн за трансфер АзараHotGeo 02:38
Королевский клуб продолжает активно вести переговоры с «Челси» о переходе Эдена Азара, который через год может оказаться в статусе свободного агента. Известно, что в ближайшее время «Реал» предложит за 28-летнего полузащитника €120 млн.
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Общество
Аэропорт Волгограда временно вывели из проекта переименования
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Со слов президента Украины Владимира Зеленского, Киев ведет "две войны" – с Россией и с коррупцией внутри страны, несущей угрозу прежде всего для экономики Украины, передает РИА Новости.
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Росреестр перечислил штрафы для дачников
Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.
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Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
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Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
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Политика
Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики
С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.
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Шоу-бизнес
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Информация о тяжелом заболевании режиссера и сценариста Тимура Бекмамбетова не соответствует действительности.
Обновлено в 07:36
Экономика
На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу
Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
Обновлено в 08:28
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Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна
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Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
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Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе
Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Здоровье
Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг
Обновлено в 07:58
Космос
NASA сняло на видео странные лучи из космоса
Заметив неизвестные лучи, направленные на Землю, учёные NASA поспешили выключить видеотрансляцию из космоса.
Обновлено в 07:51
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Политика
ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы Путина с января вырос почти на 3%
Уровень одобрения россиянами работы президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3%, до 64,5%, свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на его официальном сайте.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
Обновлено в 08:03
Авто
Стало известно название аналога Hyundai Creta от Kia для России
Конкурент Hyundai Creta, который KIA вот-вот выпустит на рынок, получит сразу несколько названий.
Обновлено в 04:36
Финансы
Минфин проведет масштабную рекламную кампанию народных ОФЗ
Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению ОФЗ для населения (ОФЗ-н).
Обновлено вчера в 17:27
Игры
Открылись предварительные заказы Call of Duty: Modern Warfare
Версия для персональных компьютеров распространяется через сервис Battle.net, как и было с Black Ops 4. На консоли PlayStation 4 дополнения и разнообразные обновления для игры станут выходить на неделю раньше благодаря соглашению между Activision и Sony.
Обновлено в 07:31
Футбол
«Динамо» собирается купить хавбека «Рубина» Коновалова
Обновлено вчера в 04:25
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Культура
В Крыму ликвидируют Ялтинскую киностудию
В 2018 году министр культуры Крыма Арина Новосельская рассказывала о планах передать Ялтинскую киностудию в федеральную собственность.
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Происшествия
Пожар произошел в многоэтажке под Саратовом, пострадал человек
Один человек пострадал в пятницу в результате пожара, предположительно, после хлопка в многоэтажном доме в городе Энгельс Саратовской области, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
Обновлено в 08:39
Политика
ВС Украины отказался арестовать имущество «дочек» российских банков
Верховный суд Украины отклонил жалобу частного исполнителя и оставил без изменений определения Апелляционного суда Киева, которыми был снят арест с имущества «дочек» российских банков — Сбербанка, ВТБ и «ПРОМИНВЕСТБАНКА».
Обновлено в 08:11
Политика
Зеленский выступил за сохранение санкций против России
Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с главами МИД Швеции и Польши выступил за продолжение санкций в отношении России до возвращения «оккупированных украинских территорий».
Обновлено в 09:05
Экономика
Чистая прибыль группы НМТП в первом квартале 2019 года выросла на 50%
Совокупный объём чистой прибыли по МСФО, полученной предприятиями Новороссийского морского торгового порта в первом квартале 2019 года, составил $167,7 млн (10,9 млрд рублей), что на 50,9% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года.
Обновлено в 08:32
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
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