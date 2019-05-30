Футбол
«Реал» предложит «Челси» 120 млн евро за АзараSports.ru вчера в 22:19
«Реал» продолжает переговоры с «Челси» о трансфере полузащитника Эдена Азара, который через год может стать свободным агентом. В ближайшие дни мадридцы предложат за 28-летнего бельгийца 106 миллионов фунтов (120 млн евро).
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Экс-президент «Реала»: «Похоже, Азар переходит, и это хорошая новость для Мадрида»
Sport24.ruвчера в 19:26
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Обновлено вчера в 10:05
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Ксения Собчак посвятила новый выпуск программы "Осторожно, Собчак!", опубликованный на ее YouTube-канале 29 мая 2019 года, миру моды и инстаграма.
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Первый Haval H7 российской сборки показали на видео
Обновлено вчера в 23:18
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Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту
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Обновлено вчера в 20:24
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В команде Зеленского призвали отменить закон о языке и договориться с Путиным
Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно договориться, а также назвал украинский закон о языке противоречащим конституции, пишет "Украинская правда".
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«Валенсия» собирается сбить ценник на Черышева из-за его травмы
Отмечается, что «летучие мыши» не хотят платить за его полноценный переход 7 млн евро и рассчитывают сбить ценник за счет полученной травмы.
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Политика
РБК назвал дату прямой линии с Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году запланирована на 20 июня, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента.
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.
Обновлено вчера в 09:26
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В Шереметьево аварийно сел самолет А320
В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
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