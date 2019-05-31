«Реал» предложит «Челси» 120 млн евро за АзараSports.ru вчера в 22:19

«Реал» продолжает переговоры с «Челси» о трансфере полузащитника Эдена Азара, который через год может стать свободным агентом. В ближайшие дни мадридцы предложат за 28-летнего бельгийца 106 миллионов фунтов (120 млн евро).

Политика Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян Президент России подписал указ, которым присвоил более чем 40 российским аэропортам имена, выбранные по итогам конкурса «Великие имена России» в прошлом году.

Спорт Фигуристка Полина Цурская объявила о завершении карьеры Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2016 года, победительница Финала юниорской серии "Гран-при" сезона-2015/16 Полина Цурская объявила о завершении спортивной карьеры.

Шоу-бизнес Кузьмин ушел от Пугачевой из-за страха потерять свободу Сегодня Владимиру Кузьмину исполняется 64 года, из-за чего журналисты решили вспомнить основные моменты из биографии певца, включая его расставание с Аллой Пугачевой.

Политика Аваков не намерен баллотироваться в Раду Глава МВД Украины Арсен Аваков не намерен участвовать в парламентских выборах.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Политика В Кремле прокомментировали сообщения об отказе продавать Ирану С-400 Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что Россия якобы отказалась поставлять Ирану зенитные ракетные системы С-400.

Происшествия МАК проведёт расследование по факту публикаций о катастрофе SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет проведёт служебное расследование по факту публикации в СМИ материалов о катастрофе самолёта SSJ-100 в Шереметьеве.

Общество Минздрав назвал процент курящих россиян Если в 2011 году, по данным ВЦИОМ, сигареты курили 38% жителей страны, то в 2018-м — всего 29%.

Футбол Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Авто Lotus опубликовал тизер электрического гиперкара Type 130 Впервые анонсированный на автосалоне в Шанхае в апреле этого года, «Type 130» получил это прозвище как дань количеству всех различных «Type», которые Lotus представил в течение своей 71-летней истории.

Экономика Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.

Наука В Китае обнаружили кладбище бронзового века Археологи нашли в провинции Юньнань на юге Китая кладбище с могилами, которые датируются периодом раннего бронзового века.

Гаджеты Apple увеличила лимит на загрузку контента по сотовой сети Компания Apple увеличила лимит на загрузку контента по сотовой сети для iPhone и iPad со 150 до 200 Мб.

Армия и оружие Савченко назвала Порошенко заказчиком подрыва военных складов Пожар на складах боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области в марте 2017 года был организован по личному приказу бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Авто В России коллекционную пару Aston Martin оценили в 762 миллиона рублей В покупку входит сразу два автомобиля Aston Martin — DB4 Zagato Continuation и DBS GT Zagato.

Экономика «МегаФон» показал рост «цифровой выручки» на 50% за квартал Показатель OIBDA, включая положительный эффект от перехода на новый стандарт учета аренды МСФО 16, увеличился на 15,2% по сравнению с прошлым годом до 35,2 млрд руб.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Политика Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

Политика «Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет "Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".

Политика В Дагестан прибыли руководители МЧС и Минприроды России В пресс-службе Администрации Главы и Правительства РД сообщили, что Дагестан с рабочим визитом сегодня посетили руководитель МЧС РФ Евгений Зиничев и глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

Авто Показали фото обновленного Renault Duster для России Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.

Общество Суд не разрешил выпустить косаток из «китовой тюрьмы» Южно-Сахалинский городской суд признал незаконным вылов косаток и белух из бухты Средняя в Приморском крае, однако выпустить животных на волю отказался.

Шоу-бизнес Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.

Космос Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов Роскосмос объявил о новом наборе в российский отряд космонавтов, сообщил в пятницу журналистам гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.