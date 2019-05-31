Футбол
«Реал» предложит «Челси» 120 млн евро за АзараSports.ru вчера в 22:19
«Реал» продолжает переговоры с «Челси» о трансфере полузащитника Эдена Азара, который через год может стать свободным агентом. В ближайшие дни мадридцы предложат за 28-летнего бельгийца 106 миллионов фунтов (120 млн евро).
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Рамон Кальдерон: «„Реалу“ будет непросто договориться с „Челси“ по поводу Азара»
Матч ТВвчера в 13:29
Экс-президент «Реала»: «Похоже, Азар переходит, и это хорошая новость для Мадрида»
Sport24.ruвчера в 19:26
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:11, Ашберн
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«Детектор медиа» пообщался с двумя совладельцами группы «Квартал 95», которые остались управлять бизнесом — Андреем Яковлевым и Борисом Шефиром.
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