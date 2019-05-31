Футбол
«Реал» предложит «Челси» 120 млн евро за АзараSports.ru вчера в 22:19
«Реал» продолжает переговоры с «Челси» о трансфере полузащитника Эдена Азара, который через год может стать свободным агентом. В ближайшие дни мадридцы предложат за 28-летнего бельгийца 106 миллионов фунтов (120 млн евро).
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Экс-президент «Реала»: «Похоже, Азар переходит, и это хорошая новость для Мадрида»
Sport24.ruвчера в 19:26
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 04:43, Ашберн
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Общество
Опрос показал, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Отмечается, что сервис проводил опрос среди представителей 500 работодателей с 1 по 26 мая.
Обновлено в 03:48
Спорт
Фигуристка Цурская объявила о завершении карьеры в 17 лет
Российская фигуристка Полина Цурская объявила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 17 лет.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Футбол
«Чеховские медведи» сравняли счет в финальной серии ЧР
Во втором матче финала чемпионата России по гандболу среди мужчин Чеховские медведи обыграли Спартак 32:31 (2ОТ).
Обновлено вчера в 16:24
Общество
Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»
Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено вчера в 12:02
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Глава администрации Анапы Юрий Поляков распорядился отменить электронные торги, предусматривающие закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой", сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР
Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации одной из местных газет о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщили по телефону РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Хайди Клум вспомнила, как выглядела 30 лет назад
Недавно Хайди поделилась с фолловерами архивными фотографиями, среди которых был снимок, сделанный в ее юные годы.
Обновлено в 03:01
Политика
Главы МИД Франции и Германии провели переговоры с Зеленским
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел Германии Хайко Маас встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 30 мая, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.
Обновлено в 01:00
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк» (АО «Кемсоцинбанк»).
Обновлено вчера в 21:59
Музыка
Брат участницы шоу «Голос» написал заявление на Алсу и ее мужа
Обновлено в 04:04
Политика
Президент Туркмении подарил Медведеву пятнистого алабая
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка породы пятнистый алабай во время визита российского главы кабмина в Ашхабад, где 31 мая состоится заседание Совета глав правительств СНГ.
Обновлено в 02:49
Политика
Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17
Малазийский премьер Махатхир Мохамад усомнился в итогах расследования по делу о крушении малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 04:14
Политика
Россия предложила Японии полностью отказаться от виз
Россия предложила Японии ввести полный безвизовый режим и намерена продолжить обсуждение данной инициативы.
Обновлено в 01:28
Общество
Васильева прокомментировала переход на «пятидневку» в школах
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что углубленное изучение предметов возможно только при шестидневной учебной неделе.
Обновлено в 02:38
Здоровье
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе
Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
США ответят военной силой в случае нападения Ирана
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук прокомментировал возможное нападение Вооружённых сил Исламской Республики на морскую группу США, размещённую в Персидском заливе, и вероятность блокировки Тегераном Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
Под Смоленском пресекли незаконный вывоз бивней мамонта в Белоруссию
Незаконный вывоз бивней мамонта предотвратили полицейские совместно с сотрудниками ФСБ в Смоленской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Кино
В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали гей-сцены
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
Москвичи обеспокоены массовой гибелью рыбы в Яузе
Массовая гибель рыбы произошла в реке Яуза в Москве.
Обновлено в 03:45
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
Общество
«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»
Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева отмечает юбилей – 60 лет
Актриса и популярная ведущая Лариса Гузеева отметила юбилей – 60 лет.
Обновлено вчера в 16:08
Футбол
Уфа — Томь 2:0
Обновлено вчера в 09:14
Экономика
В Счетной палате рассказали, сколько пенсионер может потратить в день
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взымаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Политика
Bloomberg: Россия отказалась продать Ирану комплексы C-400
Россия отказалась поставлять в Иран зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за того, что сделка может обострить ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Политика
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50