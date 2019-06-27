Футбол
«Реал» предложил за Погба € 80 млн и БэйлаЧемпионат 10:19
Переговоры находятся на продвинутой стадии. Флорентино Перес предложил «Манчестер Юнайтед» € 80 млн и Гарета Бэйла, стоимость которого оценивается в € 90 млн.
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«Реал» не будет отказываться от трансфера Погба до закрытия трансферного окна
Советский спортвчера в 02:57
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Космос
В Челябинске ученые предложили спасти Землю от астероида термоядерным взрывом
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Погибший на секретной подлодке брянец с детства мечтал быть моряком
Погибший на секретной подлодке 37-летний уроженец Почепа Дмитрий Соловьёв с детства мечтал быть моряком, сообщает телеканал «Городской» со ссылкой на родственников офицера.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Названа возможная причина аварии в Баренцевом море
Причиной аварии на глубоководном аппарате в Баренцевом море могло стать короткое замыкание в электроэнергетической системе корабля.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Марш в поддержку сестер Хачатурян отказались согласовать
Мэрия Москвы окончательно отказала в согласовании проведения марша в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено в 10:26
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Спикером Европарламента избран итальянский социал-демократ Давид Сассоли. Об этом свидетельствует информация на сайте Европарламента.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Звезда «Орла и решки» перестала скрывать роман с сыном Ефремова
Звезда "Орла и решки" телеведущая Мария Ивакова и актер, сын артиста Михаила Ефремова Никита Ефремов перестали скрывать роман.
Обновлено в 10:32
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Политика
Досрочные парламентские выборы в Австрии назначены на 29 сентября
Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижнюю палату парламента) будут проведены 29 сентября.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено вчера в 04:53
Общество
Создатели КВН начали судебный процесс против Маслякова
Как стало известно Super, в суд по интеллектуальным правам города Москвы поступил иск с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 09:46
Футбол
ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии
Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Красноярском крае эвакуировали село из-за паводка
Почти 60 жителей села Покатеево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса.
Обновлено в 04:27
Финансы
ЦБ ищет новые способы оградить россиян от кредитов
Центробанк ищет новые способы ограничения роста потребкредитования.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности
Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.
Обновлено в 09:41
Политика
Путин прокомментировал гибель российских моряков-подводников
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки
В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур в связи со смертью сына правителя Шарджа шейха Халида бин Султана аль Касими.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Внука Назарбаева обвинили в нападении на полицейского в Лондоне
Королевский суд лондонского района Саутуарк (Southwark Crown Court) рассмотрит дело внука бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которого обвиняют в причинении телесных повреждений полицейскому, сообщают британские СМИ.
Обновлено в 10:04
Политика
Российские паспорта получили более 2 тыс. жителей ДНР
Более 2 тыс. жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получили паспорта России, документы на получение российского гражданства подали более 13 тыс. человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника миграционной службы МВД ДНР Владимира Краснощеку.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой
Актриса продемонстрировала обручальное кольцо. Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев наслаждаются долгожданным отпуском в Европе.
Обновлено в 07:00
Футбол
«Атлетико» подтвердил, что Родри переходит в «Манчестер Сити»
Обновлено в 10:57
Политика
Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля
Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.
Обновлено в 10:34
Футбол
«Газпромбанк» и РЖД станут официальными партнерами РФС
«Газпромбанк» станет официальным банком РФС, а РЖД выделит средства на развитие детско-юношеского футбола.
Обновлено вчера в 17:30
Авто
Новый Geely Atlas Pro с двигателем от Volvo официально презентован
Производитель Geely официально представил мировой общественности новый кроссовер под названием Boyue Pro.
Обновлено в 09:06
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети.
Обновлено в 08:28
Спорт
Уайлд продолжит выступать за Россию
Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд продолжит выступать за Россию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Обновлено в 08:32