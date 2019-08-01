Футбол

«Реал» предложил за Неймара Модрича и 120 миллионов евроProstoProSport 16:18

«Королевский клуб» предложил за игрока 120 миллионов евро и хорватского полузащитника Луку Модрича, являющегося действующим обладателем «Золотого мяча», сообщает Diario Sport.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:04, Вашингтон
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