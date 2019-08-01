Футбол
«Реал» предложил за Неймара Модрича и 120 миллионов евроProstoProSport 16:18
«Королевский клуб» предложил за игрока 120 миллионов евро и хорватского полузащитника Луку Модрича, являющегося действующим обладателем «Золотого мяча», сообщает Diario Sport.
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Политика
Жээнбеков назначил заседание Совбеза Киргизии
Обновлено в 15:23
Армия и оружие
Северный флот решили приравнять по статусу к военному округу
Согласно проекту указа, Северный флот может наравне с военными округами получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России.
Обновлено в 07:31
Экономика
Торговая война между США и Китаем скажется на мировой туротрасли
На этой неделе валюта обесценилась на 0,7%. Причина заключается продолжительном скандале между США и Китаем.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В ДТП с автобусом под Новороссийском погибли три человека
Три человека, включая ребенка, погибли и 42 пострадали в результате ДТП под Новороссийском, где после лобового столкновения автобус и легковушка упали с обрыва, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 18:42
Политика
ЦИК сомневается, что петербуржцам нужны «дачные» участки под Псковом
Центральная избирательная комиссия сомневается в том, что заявления петербуржцев о намерении голосовать на «дачах» — настоящие.
Обновлено в 08:18
Футбол
Кононов назвал «Спартак» и «Тун» равными командами
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего отборочного раунда Лиги Европы с швейцарским "Туном", сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:53
Политика
Атамбаев обратился к гражданам и властям Киргизии
Бывший президент Киргизии выступил с обращением после штурма своей резиденции 7 августа сотрудниками правоохранительных органов страны.
Обновлено в 19:13
Экономика
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).
Обновлено в 13:08
Кино
Фильм по рассказам Зощенко представят в Петербурге
Правнучка культового советского писателя Михаила Зощенко Вера рассказала о том, что уже в следующем году публика увидит фильм «Про Лелю и Миньку» – семейный фильм, в основу которого лягут восемь рассказов знаменитого литератора.
Обновлено в 09:26
Экономика
Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств
Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Футбол
«Эвертон» арендовал футболиста «Монако» Сидибе
Английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о переходе на правах аренды защитника «Монако» Джибриля Сидибе.
Обновлено в 17:50
Финансы
ЦБ сообщил, что реальный эффективный курс рубля в июле вырос на 1,6%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июле 2019 года вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России.
Обновлено в 09:13
Авто
Новую Hyundai Creta вновь засняли на тестах
Компания Hyundai продолжает дорожные испытания нового поколения кроссовера Creta.
Обновлено вчера в 09:00
Общество
На Приморье обрушится тропический шторм «Франциско»
Обновлено 05 августа в 00:33
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 14:49
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Обновлено вчера в 14:37
Культура
Народный артист Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Обновлено в 07:04
Хоккей
«Авангард» проиграл в Сочи уже третий матч
По одному голу в первых двух периодах забил ветеран сочинцев Илья Крикунов, в заключительной двадцатиминутке Валентин Пьянов отквитал одну шайбу, а за четыре минуты до конца матча хозяева льда довели счет до 3:1, обеспечив себе победу на домашнем турнире.
Обновлено в 15:09
Общество
На Apple подали в суд из-за прослушки личных разговоров пользователей Siri
Пользователи подали в суд на корпорацию Apple за нарушение права на неприкосновенность личной жизни в связи с возможностью прослушивания подрядчиками команд, которые владельцы дают голосовому помощнику Siri.
Обновлено в 19:03
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено в 18:14
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес
Разин взял свои слова о Бузовой обратно после встречи с ее мамой
Российский продюсер Андрей Разин рассказал о том, как изменилось его отношение к певице Ольге Бузовой после встречи с ее матерью.
Обновлено в 05:14
Кино
Disney хочет переснять «Ночь в музее» и «Один дома»
Компания Disney собирается снять ремейки на известные фильмы «Ночь в музее» и «Один дома».
Обновлено в 06:53
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57