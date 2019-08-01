Футбол

«Реал» предложил за Неймара Модрича и 120 миллионов евроProstoProSport 16:18

«Королевский клуб» предложил за игрока 120 миллионов евро и хорватского полузащитника Луку Модрича, являющегося действующим обладателем «Золотого мяча», сообщает Diario Sport.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Хотите купить Неймара? Вам нужны 200 млн и эта инструкция (подходит для всех трансферов)

Sports.ru17:44

ПСЖ снизал цену на Неймара до 180 миллионов евро

Все про Спорт рувчера в 18:54

€ 120 млн и Модрич. «Реал» предложил «ПСЖ» сделку по Неймару

Sport.ru14:30

СМИ: За Неймара «Реал» предлагает Модрича и 120 миллионов евро

Матч ТВ15:27

«Реал» готов заплатить за Неймара 120 миллионов евро и расстаться с Модричем

Спорт-Экспресс13:10

«Реал» предложил «ПСЖ» € 120 млн и Модрича за Неймара

Чемпионат12:50

«Реал» предложил за Неймара Модрича и 120 миллионов евро

ProstoProSport16:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
Политика

Жээнбеков назначил заседание Совбеза Киргизии

Обновлено в 15:23
Армия и оружие

Северный флот решили приравнять по статусу к военному округу

Согласно проекту указа, Северный флот может наравне с военными округами получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России.
Обновлено в 07:31
Экономика

Торговая война между США и Китаем скажется на мировой туротрасли

На этой неделе валюта обесценилась на 0,7%. Причина заключается продолжительном скандале между США и Китаем.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В ДТП с автобусом под Новороссийском погибли три человека

Три человека, включая ребенка, погибли и 42 пострадали в результате ДТП под Новороссийском, где после лобового столкновения автобус и легковушка упали с обрыва, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 18:42
Политика

ЦИК сомневается, что петербуржцам нужны «дачные» участки под Псковом

Центральная избирательная комиссия сомневается в том, что заявления петербуржцев о намерении голосовать на «дачах» — настоящие.
Обновлено в 08:18
Футбол

Кононов назвал «Спартак» и «Тун» равными командами

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего отборочного раунда Лиги Европы с швейцарским "Туном", сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:53
Политика

Атамбаев обратился к гражданам и властям Киргизии

Бывший президент Киргизии выступил с обращением после штурма своей резиденции 7 августа сотрудниками правоохранительных органов страны.
Обновлено в 19:13
Политика

Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17

Обновлено в 03:13
Экономика

Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО

Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).
Обновлено в 13:08
Происшествия

Пострадавший у дома Атамбаева глава областной милиции впал в кому

Обновлено в 19:20
Армия и оружие

Боевики из Идлиба начали наступление на позиции сирийской армии

Обновлено в 15:10
Кино

Фильм по рассказам Зощенко представят в Петербурге

Правнучка культового советского писателя Михаила Зощенко Вера рассказала о том, что уже в следующем году публика увидит фильм «Про Лелю и Миньку» – семейный фильм, в основу которого лягут восемь рассказов знаменитого литератора.
Обновлено в 09:26
Экономика

Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств

Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Футбол

«Эвертон» арендовал футболиста «Монако» Сидибе

Английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о переходе на правах аренды защитника «Монако» Джибриля Сидибе.
Обновлено в 17:50
Финансы

ЦБ сообщил, что реальный эффективный курс рубля в июле вырос на 1,6%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июле 2019 года вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России.
Обновлено в 09:13
Авто

Новую Hyundai Creta вновь засняли на тестах

Компания Hyundai продолжает дорожные испытания нового поколения кроссовера Creta.
Обновлено вчера в 09:00
Общество

На Приморье обрушится тропический шторм «Франциско»

Обновлено 05 августа в 00:33
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 14:49
Политика

Артемий Лебедев заявил об отъезде из России

Обновлено вчера в 14:37
Культура

Народный артист Валентин Гафт госпитализирован с инсультом

Обновлено в 07:04
Хоккей

«Авангард» проиграл в Сочи уже третий матч

По одному голу в первых двух периодах забил ветеран сочинцев Илья Крикунов, в заключительной двадцатиминутке Валентин Пьянов отквитал одну шайбу, а за четыре минуты до конца матча хозяева льда довели счет до 3:1, обеспечив себе победу на домашнем турнире.
Обновлено в 15:09
Общество

На Apple подали в суд из-за прослушки личных разговоров пользователей Siri

Пользователи подали в суд на корпорацию Apple за нарушение права на неприкосновенность личной жизни в связи с возможностью прослушивания подрядчиками команд, которые владельцы дают голосовому помощнику Siri.
Обновлено в 19:03
Наука

Медики раскрыли необычную особенность рака у самых пожилых людей

Обновлено в 10:52
Гаджеты

Samsung представила два новых смартфона

Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено в 18:14
Футбол

«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова

Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес

Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище в Москве

Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес

Разин взял свои слова о Бузовой обратно после встречи с ее мамой

Российский продюсер Андрей Разин рассказал о том, как изменилось его отношение к певице Ольге Бузовой после встречи с ее матерью.
Обновлено в 05:14
Кино

Disney хочет переснять «Ночь в музее» и «Один дома»

Компания Disney собирается снять ремейки на известные фильмы «Ночь в музее» и «Один дома».
Обновлено в 06:53
Кино

Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное