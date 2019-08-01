Футбол
«Реал» предложил за Неймара Модрича и 120 миллионов евроProstoProSport вчера в 16:18
«Королевский клуб» предложил за игрока 120 миллионов евро и хорватского полузащитника Луку Модрича, являющегося действующим обладателем «Золотого мяча», сообщает Diario Sport.
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«Реал» готов заплатить за Неймара 120 миллионов евро и расстаться с Модричем
Спорт-Экспрессвчера в 13:10
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