Футбол

«Реал» предложил за Неймара Модрича и 120 миллионов евроProstoProSport вчера в 16:18

«Королевский клуб» предложил за игрока 120 миллионов евро и хорватского полузащитника Луку Модрича, являющегося действующим обладателем «Золотого мяча», сообщает Diario Sport.
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