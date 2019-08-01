Футбол
«Реал» предложил за Неймара Модрича и 120 миллионов евроProstoProSport вчера в 16:18
«Королевский клуб» предложил за игрока 120 миллионов евро и хорватского полузащитника Луку Модрича, являющегося действующим обладателем «Золотого мяча», сообщает Diario Sport.
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«Реал» готов заплатить за Неймара 120 миллионов евро и расстаться с Модричем
Спорт-Экспрессвчера в 13:10
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Футбол
Краснодар — Порту 0:1
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На кассах магазинов в России станет доступна оплата услуг ЖКХ
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В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
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В Финляндии рассказали о постоянном «гибридном влиянии» РФ на Запад
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Обновлено в 00:10
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
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В США актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины
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Футбол
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В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14