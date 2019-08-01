«Королевский клуб» предложил за игрока 120 миллионов евро и хорватского полузащитника Луку Модрича, являющегося действующим обладателем «Золотого мяча», сообщает Diario Sport.

«Реал» предложил за Неймара Модрича и 120 миллионов евро

Все про Спорт ру

Экономика Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономии Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".

Политика В бундестаге признали вклад России в объединение Германии Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.

Происшествия Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП под Новороссийском Десять пострадавших в аварии под Новороссийском, где столкнулись и сорвались в овраг автобус и легковой автомобиль, прооперированы, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.

Политика Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.

Гаджеты Samsung представил новый флагманский смартфон Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Кино Создатели «Игры престолов» заключили масштабную сделку с Netflix Netflix одержал победу в ожесточенной борьбе за право работать с авторами «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом.

Политика Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Общество Покупают книги жители России чаще, чем читают Жители России чаще покупают книги, чем читают. Практикуют чтение книг 53%, покупку осуществляют 88%.

Экономика На кассах магазинов в России станет доступна оплата услуг ЖКХ «Помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — приводит РИА Новости слова представителя Сбербанка.

Происшествия В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты» Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.

Происшествия На западе Москвы неизвестные ограбили бизнесмена на 9,4 млн рублей Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной полиции, общая сумма ущерба составила 9,4 млн рублей.

Политика Премьер-министр Белоруссии вылетел в Киргизию на Межправсовет ЕАЭС Как сообщало ИА REGNUM, заседание Межправсовета ЕАЭС пройдет 9 августа в городе Чолпон-Ате в 250 км от Бишкека.

Экономика В Росстате сообщили о росте цен на хлеб За первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в России выросла на 7,7% по сравнению с аналогичном периодом 2018 года.

Армия и оружие В Финляндии рассказали о постоянном «гибридном влиянии» РФ на Запад В документе, с которым ознакомился RT, утверждается, что Москва якобы систематически оказывает «гибридное влияние» на страны Запада, используя при этом дипломатические, информационные каналы, а также кибератаки.

Происшествия СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.

Футбол «Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Политика Еврокомиссия ждёт от США разъяснений о санкциях против Nord Stream 2 Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», внесенный в Сенат США, находится в поле зрения Еврокомиссии.