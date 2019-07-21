Футбол

«Реал» предложил за Неймара 90 млн евро и БэйлаSport24.ru 04:40

«Реал» включился в борьбу за нападающего «ПСЖ» Неймара. Как сообщает Mundo Deportivo, «сливочные» предложили парижанам 90 млн евро и своего полузащитника Гарета Бэйла в обмен на Неймара. Сам Неймар хочет покинуть Париж.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Реал» предложил за Неймара 90 млн евро и Бэйла

Sport24.ru04:40

«ПСЖ» обсуждает с «Реалом» обмен Неймара на Бэйла

Sports.ruвчера в 12:14

СМИ: «Реал» предложил за Неймара 90 миллионов евро и Бэйла

Sportbox.RU05:33

СМИ: «Реал» предложил за Неймара 90 миллионов евро и Бэйла

Матч ТВ05:33

«Реал» предложил «ПСЖ» за Неймара 90 миллионов евро и Бейла, пишут СМИ

РИА Новости02:47

Mundo Deportivo: «Реал» предложил Бэйла и 90 миллионов за Неймара

Бомбардир.ру05:53

«ПСЖ» контактирует с «Реалом» по возможному обмену Неймара и Бэйла

Чемпионатвчера в 11:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:41, Вашингтон
Общество

В России ужесточат правила провоза багажа

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 04:01
Политика

Орешкин рассказал о создании единой валюты для РФ и Белоруссии

Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что России и Белоруссии не стоит торопиться создавать единую валюту и решать вопросы совместной денежно-кредитной политики.
Обновлено вчера в 10:31
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Шоумен Дмитрий Хрусталев женился на певице

Соведущий передачи «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на своей подруге, 29-летней певице Марии Гончарук.
Обновлено в 06:08
Политика

Стало известно о смерти президента Туркменистана

Обновлено вчера в 10:41
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ

Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Бывший мэр Каменска-Уральского получил срок за особо крупную взятку

Обновлено в 05:47
Космос

Астрономы обнаружили явление, которого не должно было существовать

Астрономы обнаружили в космосе уникальное явление, которое в принципе не должно было существовать.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Во Франции нашли подлодку Minerve, затонувшую полвека назад

Найдена подводная лодка Minerve, которая затонула при загадочных обстоятельствах более полувека назад.
Обновлено в 06:02
Авто

УАЗ «Патриот» получит американский дизельный мотор

Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
Обновлено в 00:52
Происшествия

В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Обновлено в 02:18
Общество

В метро Екатеринбурга открыли вход в ТРЦ

В Екатеринбурге открыт новый вход в метрополитен на станции «Геологическая».
Обновлено в 04:34
Кино

«Мстители. Финал» стал самым кассовым фильмом в истории

Картина побила рекорд предыдущего лидера — «Аватара» Джеймса Кэмерона, продержавшегося 10 лет (2,78 млрд. долларов).
Обновлено в 04:17
Политика

Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде

Обновлено в 05:53
Происшествия

В Польше обнаружили тело российского ребенка

Пропавший в Польше ребенок из России найден мертвым, передал представитель полиции Польши Мариуш Мрожек.
Обновлено 20 июля в 12:24
Космос

Индия запустила к Луне станцию с луноходом

Обновлено в 05:32
Финансы

Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей

Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:41
Футбол

ОМОН вмешался в конфликт болельщиков «Ростова» и «Спартака»

Конфликт болельщиков с сотрудниками отряда спецназначения произошел после матча Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком».
Обновлено вчера в 07:03
Экономика

Western Union ограничила сумму переводов за границу

29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника

При осмотре машины в багажнике был найден мужчина 1984 года рождения. Его госпитализировали с многочисленными побоями.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Чайка похитила чихуахуа на глазах у хозяев

Чайка похитила чихуахуа из сада хозяйки и улетела с собакой.
Обновлено в 04:44
Кино

Вышел трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен

Обновлено в 05:43
Политика

ЗРК С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, которые были поставлены в Анкару ранее в июле, заступят на боевое дежурство в начале 2020 года.
Обновлено в 05:07
Политика

Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне

Через пять лет американские астронавты не только снова отправятся на Луну, но и останутся там, чтобы создать надежную базу, которая позволит в будущем рассчитывать на полет человека на Марс.
Обновлено вчера в 23:17
Авто

Дизайнеры представили, каким может быть купе-кроссовер Kia Sportage

Превратив «Спортидж» в купе-кроссовер, дизайнеры первым делом удлинили колесную базу, а лишние сантиметры, тем самым, пошли в зону ног задних пассажиров и объем багажника.
Обновлено вчера в 09:42
Здоровье

Названы типичные и редкие симптомы рака толстой кишки

Для повышения уровня информирования населения врачи назвали типичные и нетипичные симптомы недуга.В толстой кишке идет процесс всасывания воды и формирования каловых масс.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие

Бойцы ВСУ утонули на глазах инструкторов НАТО

По словам Безсонова, все происходило на территории Львовской области, во время учений, руководят которыми инструкторы Североатлантического альянса в Международном центре миротворчества и безопасности.
Обновлено в 03:30
Общество

Теплая погода и дожди ожидаются в Москве в течение недели

В пятницу, 26 июля, столбик термометра поднимется до 28 градусов, сообщила ТАСС в понедельник заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено в 05:29
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное