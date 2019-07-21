Футбол
«Реал» предложил за Неймара 90 млн евро и БэйлаSport24.ru 04:40
«Реал» включился в борьбу за нападающего «ПСЖ» Неймара. Как сообщает Mundo Deportivo, «сливочные» предложили парижанам 90 млн евро и своего полузащитника Гарета Бэйла в обмен на Неймара. Сам Неймар хочет покинуть Париж.
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