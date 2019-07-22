Футбол
«Реал» предложил за Неймара 90 млн евро и БэйлаРоссийская газета 05:46
Мадридский "Реал" намерен заполучить в свои ряды бразильского форварда "ПСЖ" Неймара. Испанский клуб сделал парижанам официальное предложение - 90 млн евро и Гарет Бэйл, сообщает El Mundo Deportivo.
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