Мадридский "Реал" намерен заполучить в свои ряды бразильского форварда "ПСЖ" Неймара. Испанский клуб сделал парижанам официальное предложение - 90 млн евро и Гарет Бэйл, сообщает El Mundo Deportivo.

Спорт день за днем

«Реал» предложил за Неймара 90 млн евро и Бэйла

Авто За полгода в России закрылись 74 дилерских центра В России насчитали 3376 официальных дилерских центров, где продают и обслуживают легковые автомобили. Всего за погода их число упало на 74.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Политика Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко Пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что он никуда не исчезал, а отправился в "официальный отпуск".

Происшествия В Великобритании чайка похитила чихуахуа Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.

Армия и оружие Минобороны прокомментировало сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии В Министерстве обороны России заявили, что информация организации «Белые каски» о будто бы нанесении ВКС РФ удара по рынку в Сирийской Арабской Республике (САР) не соответствует действительности.

Армия и оружие Сдавшийся властям САР боевик рассказал о ситуации в лагере «Эр Рукбан» Бывший узник лагеря «Эр-Рукбан» Омар Салих Аль-Хамави, вынужденный ради выживания присоединиться к боевикам проамериканской «Новой сирийской армии», добровольно сдался сирийским властям.

Общество Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.

Политика Индия намерена приобретать российские ракетные двигатели Индия планирует закупать у России ракетные двигатели для своей космической программы, сообщил журналистам в Нью-Дели вице-премьер Юрий Борисов.

Хоккей Лучший бомбардир и снайпер в истории МХЛ перешел в московское «Динамо» В минувшем сезоне форвард выступал за санкт-петербургское "Динамо", в 57 матчах в регулярном чемпионате МХЛ-2018/19 на его счету 41 гол и 54 результативных передачи, он стал лучшим бомбардиром "регулярки".

Экономика Семьям погибших военных предложили единовременно погашать ипотеку Погашать ипотеку семьям погибших военных предложили в течение шести месяцев с момента гибели военнослужащего, причём это может коснуться и тех, кто столкнулся с такой ситуацией до вступления поправок в силу.

Политика Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с ЕС Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с Евросоюзом (ЕС) по различным направлениям.

Кино Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82» В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Экономика Объем «свободных денег» россиян в июне вырос до рекордной отметки Согласно исследованию холдинга «Ромир», по итогам июня объем «свободных денег» увеличился на 11,5%, составив 33 тысячи рублей.

Происшествия В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа В поселке Буланаше Свердловской области в двухэтажном доме произошел хлопок газа, об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

Политика Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.

Авто Новый Chevrolet Corvette позволит делать перегазовки Если потянуть на себя оба подрулевых лепестка, «робот» быстро включит нейтральную передачу и водитель суперкара получит возможность делать перегазовки.

Футбол Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.

Политика Нацполиция направила на избирательный округ Пашинского вертолет со спецназом Отмечается, что решение направить в Коростень спецназ было принято после поступления информации о возможных провокациях.

Кино Джеймс Кэмерон поздравил «Мстители: Финал» с победой В прошедшие выходные блокбастер «Мстители: Финал» окончательно стал самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции), собрав за 12 с половиной недель проката 2,790 млрд долларов.