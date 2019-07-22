Футбол

«Реал» предложил за Неймара 90 млн евро и БэйлаРоссийская газета 05:46

Мадридский "Реал" намерен заполучить в свои ряды бразильского форварда "ПСЖ" Неймара. Испанский клуб сделал парижанам официальное предложение - 90 млн евро и Гарет Бэйл, сообщает El Mundo Deportivo.
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«Реал» предложил за Неймара € 90 млн и Бэйла

Чемпионат10:36

СМИ: «Реал» предложил за Неймара 90 миллионов евро и Бэйла

Матч ТВ05:33

«Реал» готов предложить Бэйла и €90 млн за Неймара

Metaratings07:10

Mundo Deportivo: «Реал» предложил Бэйла и 90 миллионов за Неймара

Бомбардир.ру05:53

СМИ: «Реал» предложил за Неймара 90 миллионов евро и Бэйла

Sportbox.RU05:33

«Реал» предложил за Неймара 90 млн евро и Бэйла

Sport24.ru04:40

«Реал» предложил «ПСЖ» за Неймара 90 миллионов евро и Бейла, пишут СМИ

РИА Новости02:47
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