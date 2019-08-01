Футбол
«Реал» предложил «ПСЖ» € 120 млн и Модрича за НеймараЧемпионат вчера в 12:50
«Реал» сделал новое предложение по трансферу нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает Sport.es. По информации источника, «Королевский клуб» готов заплатить парижскому клубу € 120 млн, а также отдать полузащитника Луку Модрича. Общая сумма сделки оценивается в € 180 млн.
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«Реал» готов заплатить за Неймара 120 миллионов евро и расстаться с Модричем
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 09:16, Вашингтон
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