Футбол

«Реал» предложил «ПСЖ» € 120 млн и Модрича за НеймараЧемпионат вчера в 12:50

«Реал» сделал новое предложение по трансферу нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает Sport.es. По информации источника, «Королевский клуб» готов заплатить парижскому клубу € 120 млн, а также отдать полузащитника Луку Модрича. Общая сумма сделки оценивается в € 180 млн.
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«Реал» предлагает за Неймара Модрича и €120 млн

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