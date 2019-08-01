«Реал» снова включился в гонку за нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Diario Sport. Мадридский клуб сделал официальное предложение по бразильцу в размере 120 млн евро и бесплатного перехода в «ПСЖ» полузащитника Луки Модрича. Общая сумма сделки оценивается в 180 млн евро.

«Реал» предложил за Неймара 120 млн евро и Модрича

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