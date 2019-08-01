Руководство мадридского «Реала» приняло решение включиться в борьбу за нападающего «ПСЖ» Неймара. Как сообщает Sport.es, «Королевский клуб» готов заплатить парижскому клубу €120 млн, а также отдать полузащитника Луку Модрича за бразильского форварда.

«Реал» предложил «ПСЖ» €120 млн и Модрича за Неймара

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